У Британії заявляють, що після заколоту Пригожина багато росіян "мовчки приголомшені", коли у Вашингтоні говорять про "недоліки в системі Путіна". Журналіст 24 Каналу Олексій Печій аналізує протистояння веж Кремля, яке все більше загострюється.

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Заколот Пригожина виявив "глибокі розколи" серед російської еліти

Представники західних розвідок, зокрема Британії та США, зробили цілу низку заяв щодо реального положення путінського режиму.

19 липня голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії Річард Мур заявив, що заколот ватажка бойовиків "Вагнера" Пригожина виявив "глибокі розколи" серед російської еліти, і що угода про припинення заколоту була "принизливою" для російського диктатора.

Річард Мур заявив, що Путін зараз перебуває "під тиском". Він сказав, що підозрює, що багато росіян "мовчки приголомшені".

Мовляв, заколот Пригожина показав, що Путін не повністю контролює ситуацію у країні. Але, що найбільш приголомшливе, так це те, що Річард Мур раптом публічно закликав росіян ставати агентами британської розвідки.

Мовляв, всі незгодні з путінським режимом можуть звернутися до британської розвідки і отримати захист, адже режим Путіна слабшає, тож треба пришвидшити його падіння.

Ба більше, Мур запевнив, що таких от російських шпигунів вже більш ніж достатньо. Такої риторики публічно не звучало з самого початку повномасштабної фази війни.

У США натякнули росіянам, що час вже покінчити з режимом диктатора

Вже після цього 20 липня директор ЦРУ Вільям Бернс виступив на форумі з питань безпеки в Аспені, штат Колорадо. Там Бернс розкрив ще більше цікавих деталей.

Бернс заявив, що залишається оптимістом щодо українського контрнаступу. За даними розвідки США, Україна зможе просунутися та відкинути Росію.

За словами Бернса, Росія нині страждає від "значних структурних недоліків". Серед них низький моральний дух, погані генеральські якості та безлад серед політичного та військового керівництва.

Отже, Бернс обіцяє, що ЦРУ надаватимуть всю необхідну допомогу Україні, адже за його словами, всі ці недоліки російської армії ховаються за вщент замінованими лініями оборони. Пробивши їх, ЗСУ значно пришвидшать наступ.

Глава ЦРУ, як і його колега з британського МІ-6, також додав, що заколот Пригожина "викрив деякі значні недоліки в системі Путіна". І що характерно, Бернс також натякає росіянам, що час вже покінчити з режимом диктатора.

Отже, дві потужні розвідки США та Британії відверто закликають росіян ставати їхніми агентами для повалення режиму Путіна.

Путін взяв час, щоб вирішити, як розправитися з Пригожиним

Водночас окремої уваги обидві розвідки приділяють долі вагнерівців і особисто їх ватажка Пригожина. У британській розвідці підтвердили, що в ПВК "Вагнера" за декілька місяців ведення війни проти України загинуло до 20 тисяч новобранців з в'язниць.

Зазначається, що найближчими днями ПВК "Вагнера", найімовірніше, звільнить останніх завербованих нею засуджених зі служби за контрактом.

Розвідка додає, що для вербування в'язнів Пригожин використовував так званий "Проєкт К" і зміг завербувати щонайменше 40 тисяч чоловіків.

Там додають, що цей проєкт перетворив "Вагнера" на організацію, яка минулого місяця кинула прямий виклик владі президента Путіна. Мовляв, Пригожин отримав владу, якої раніше не мав.

Глава ЦРУ Бернс запевняє, що Путін точно буде мститися Пригожину, коли набереться сил. За словами Бернса, Путін просто "намагається виграти час", щоб визначити, як діяти проти Пригожина, щоб уникнути надмірної реакції.

Отже, Пригожину краще не розслаблятися, а готуватися до нової хвилі заколоту, бо Путін прийде по нього особисто.

Крім того, Бернс говорить про те, що російські "еліти" виявляють тривогу з приводу майбутнього Росії і подальших рішень Путіна, особливо після нетривалого заколоту ПВК "Вагнера", який застав Кремль зненацька. І ЦРУ нині намагаються цими настроями скористатися.

Як Путін намагається зміцнити владу

Разом з тим, Бернс запевняє, що наразі Росія не веде підготовку до використання ядерної зброї в Україні. Мовляв, немає жодних ознак.

Але все ж Бернс також закликає не вдаватися до ілюзій щодо стану здоров'я диктатора Путіна. Він каже, що, попри те, що ходить багато чуток про здоров'я Путіна, але наскільки відомо ЦРУ – "він занадто здоровий".

Водночас Бернс натякає на те, що диктатор Путін може зараз намагатися зміцнити свою владу за допомогою нових погроз та провокацій у війні проти України.

Зокрема, Бернс певен, що вихід Росії з зернової угоди – це ще й спроба ескалувати війну в Чорному морі. Голова ЦРУ не виключає, що Росія може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи цивільне судно в Чорному морі.

Найогидніше в цій ситуації – це те, що посол Росії в США Анатолій Антонов вже запевняє, що нібито Міноборони Росії не погрожувало атакувати цивільні судна, а спроби приписати Кремлю підготовку атак на цивільні судна є "чистою вигадкою" та наклепом.

Між вежами Кремля почалося активне протистояння

Повертаючись до тез Бернса та Річарда Мура про те, що боротьба у вежах Кремля лише загострюється, варто згадати про арешт Гіркіна на два місяці після його випадів на адресу Путіна.

У ГУР заявили, що затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна-Стрєлкова в Росії свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.

Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту Пригожина вони "дедалі більше почали виходити назовні"