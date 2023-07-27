Это 24 Каналу прокомментировал журналист-международник Алексей Бурлаков. Западные журналисты сообщают якобы минимум за 2 – 3 дня Путина предупредили, что Пригожин готовит мятеж.

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Информация ложная или искусственная

К тому же диктатор принял меры по усилению охраны ряда стратегических объектов, в частности Кремля, где увеличили штат президентской охраны и выдали больше оружия. Однако даже такая "серьезная" подготовка не помогла. Пригожин вместе со своими наемниками фактически дошел до Москвы.

Всегда остается шанс, что предупредили не того двойника, а тот забыл передать старшему и не в той стороне усилили,

– сказал Бурлаков.

По мнению журналиста-международника, не может быть того, что Путин недооценил Пригожина. Диктатор не мог не прислушиваться к таким предсказаниям и предположениям.

"Человек, у которого паранойя, не мог пренебречь такой информацией. Либо ее не было, либо она была ошибочной или искусственной", – отметил Бурлаков.

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