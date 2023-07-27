Это 24 Каналу прокомментировал журналист-международник Алексей Бурлаков. Западные журналисты сообщают якобы минимум за 2 – 3 дня Путина предупредили, что Пригожин готовит мятеж.
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Информация ложная или искусственная
К тому же диктатор принял меры по усилению охраны ряда стратегических объектов, в частности Кремля, где увеличили штат президентской охраны и выдали больше оружия. Однако даже такая "серьезная" подготовка не помогла. Пригожин вместе со своими наемниками фактически дошел до Москвы.
Всегда остается шанс, что предупредили не того двойника, а тот забыл передать старшему и не в той стороне усилили,
– сказал Бурлаков.
По мнению журналиста-международника, не может быть того, что Путин недооценил Пригожина. Диктатор не мог не прислушиваться к таким предсказаниям и предположениям.
"Человек, у которого паранойя, не мог пренебречь такой информацией. Либо ее не было, либо она была ошибочной или искусственной", – отметил Бурлаков.
Почему Путин не избежал мятежа: смотрите видео
Однодневный мятеж главы ППК "Вагнера"
- 23 июня Евгений Пригожин обвинил минобороны России в том, что оно якобы нанесло удар по позициям его наемников. На следующий день, 24 июня, главарь вагнеровцев ушел "маршем справедливости" в Москву. Наемники захватили военные объекты в Ростове и Воронеже, но до столицы России не дошли 200 км.
- В Россию приехал самопровозглашенный президент Беларуси и провел переговоры с Пригожиным. После этого глава ЧВК "Вагнера" развернул колонны своих бойцов в полевые лагеря.
- Согласно договоренностям, вагнеровцы переехали в Беларусь, а в отношении Пригожина закрыли уголовное дело.
- Спикер диктатора Дмитрий Песков сообщил, что 29 июня состоялась встреча Владимира Путина и Евгения Пригожина, которая длилась три часа. На встрече также присутствовали вагнеровцы – 35 командиров формирования.