Об этом 24 Каналу рассказал советник по коммуникации легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Он предполагает, что, вероятно, Пригожин пугает Литву, Польшу, а пойдет совсем в противоположную сторону на Минск для того, чтобы сместить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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"Марш справедливости" на Минск
Курс Пригожина и его наемников, безусловно, ориентирован на провокации на польской границе, Африке и Украине. Однако это наиболее очевидные маршруты.
Я возвращаюсь к предыдущей версии. Я не исключаю, что Пригожин "маршем справедливости" пойдет на Минск. В свое время ЧВК "Вагнера" уже ловили в Беларуси,
– сказал советник по вопросам коммуникации легиона "Свобода России".
Тогда Лукашенко говорил о том, что вагнеровцев запустили на территорию Беларуси для того, чтобы совершить государственный переворот в интересах России.
Вероятно, если российский диктатор решит, что Лукашенко недостаточно лоялен к Кремлю, например, еще раз откажется участвовать в боевых действиях против Украины, то Путину предложат другой сценарий. Согласно которому Лукашенко свергнут, а вместо него будет поставлен Пригожин, который будет "лояльным губернатором Белорусской области".
"Если белорусский диктатор отправит Пригожина в России, то, возможно, обезопасит себя от государственного переворота", – добавил Барановский.
Какие планы у Кремля относительно вагнеровцов в Беларуси: смотрите видео
Последствия пригожинского мятежа: последние новости
- Спустя почти два месяца после мятежа Пригожин ни разу не появился на видео. Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов предполагает, что все так называемые доказательства его появления на публике легко могли быть сфабрикованы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов предполагает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может шантажировать Владимира Путина, используя вагнеровцов. После "похода" главы ЧВК "Вагнера" на Москву, ситуация в российской армии стала совершенно разбалансированной.
- Международный уголовный суд может выдать новые ордера на арест Владимира Путина и высшего руководства России. Причиной новых ордеров станет дело ЧВК "Вагнера".