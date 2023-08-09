Об этом 24 Каналу рассказал советник по коммуникации легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Он предполагает, что, вероятно, Пригожин пугает Литву, Польшу, а пойдет совсем в противоположную сторону на Минск для того, чтобы сместить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Читайте также Мятеж Пригожина на самом деле был спецоперацией: в СНБО объяснили, для чего она была Путину

"Марш справедливости" на Минск

Курс Пригожина и его наемников, безусловно, ориентирован на провокации на польской границе, Африке и Украине. Однако это наиболее очевидные маршруты.

Я возвращаюсь к предыдущей версии. Я не исключаю, что Пригожин "маршем справедливости" пойдет на Минск. В свое время ЧВК "Вагнера" уже ловили в Беларуси,

– сказал советник по вопросам коммуникации легиона "Свобода России".

Тогда Лукашенко говорил о том, что вагнеровцев запустили на территорию Беларуси для того, чтобы совершить государственный переворот в интересах России.

Вероятно, если российский диктатор решит, что Лукашенко недостаточно лоялен к Кремлю, например, еще раз откажется участвовать в боевых действиях против Украины, то Путину предложат другой сценарий. Согласно которому Лукашенко свергнут, а вместо него будет поставлен Пригожин, который будет "лояльным губернатором Белорусской области".

"Если белорусский диктатор отправит Пригожина в России, то, возможно, обезопасит себя от государственного переворота", – добавил Барановский.

Какие планы у Кремля относительно вагнеровцов в Беларуси: смотрите видео

Последствия пригожинского мятежа: последние новости