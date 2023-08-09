Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Все так называемые доказательства его появления на публике могли быть сфабрикованы.

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"Начиная с унизительного фото Пригожина в нижнем белье, датированного 12 июня, а не 12 июля, как некоторые пытались убедить, завершая видео, где говорит человек с голосом, похожим на голос Пригожина. Это видео, совершенно очевидно, сделали в Кремле: оно записано ночью, мы не видим личность спикера, а многие отмечают, что тональность голоса у говорящего выше, чем голос руководителя вагнеровцев", – объяснил экс-сотрудник КГБ.

Кремль, вероятно, сфабриковал видео с Пригожиным

Самым главным доказательством того, что указанное видео является фейковым разведчик назвал выступление Дмитрия Уткина, а точнее человека, выдающего себя за него.

"Когда на видео говорит человек, выдающий себя за Уткина, понятно, что это – постановка, туда собрали людей, которые не знакомы с историей "Вагнера", и не знают его в лицо. Приходится объяснять, что он – тот самый Уткин, который дал имя этому формированию. Если вы посмотрите внимательно это видео, то увидите, что оно абсолютно сфабриковано", – произнес Жирнов.

Фото с саммита Россия – Африка – фейк

В ходе саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге в СМИ появились две фотографии с Пригожиным, якобы сделанные в кулуарах мероприятия. Впрочем, такие фото легко можно состряпать, используя современные технологии.

"Мы видим только фото, слышим аудиозаписи, которые могут быть легко подделаны, но не видим ни одного видео, где четко виден Пригожин. Прошло почти два месяца после мятежа, но нет никакого подтверждения, что руководитель "Вагнера" жив", – настаивает экс-разведчик.

ЧВК "Вагнер" после мятежа: последние события