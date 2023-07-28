Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. Африка была вторым после Китая покупателем украинского зерна, которое экспортировалось в рамках зерновой инициативы.
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"Очевидно, Украина не сможет выполнить свои обязательства по поставкам зерновых культур в страны африканского континента, – эту роль на себя возьмет Россия. Она, как всегда, будет задирать цены и сделает все, чтобы там начался голод", – считает военный эксперт.
Цель России – дестабилизировать Африку
Развал зерновой сделки – гигантский удар не только по экономике Украины, но и опасность для Африки. Кремль постарается создать там огромную зону нестабильности.
"И Пригожин, и Путин вместе работают над тем, чтобы из Африки начался огромный поток беженцев в "богатую Европу", чтобы европейцы потеряли интерес к войне в Украине и больше занимались своими локальными проблемами", – объяснил Павел Нарожный.
Как Россия пытается "купить" Африку
- 26 июля в России начался саммит с приглашенными представителями Африки. На саммите заметили Евгения Пригожина, он сфотографировался с представителем Центральноафриканской республики (ЦАР).
- На том же саммите российский диктатор Владимир Путин пообещал африканским лидерам отправить бесплатно 50 тонн российского зерна вместо украинского.
- Между тем, африканский регион начал осознавать опасность сотрудничества с Путиным. Более половины лидеров не приехали на саммит в Санкт-Петербурге.