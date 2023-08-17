Російський опозиційний політик Геннадій Гудков поділився з 24 Каналом припущеннями щодо планів Пригожина. Він зауважив, що журналіст-розслідувач Христо Грозєв має рацію, однак термін все ж викликає сумніви.
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Сценарій правильний
На думку Гудкова, Пригожин закінчився і не зробить ніякого "перевороту". Історія ПВК "Вагнера" у цьому сенсі закінчилась. З кувалдами на Москву вагнерівці точно не підуть, тому що вони вже йшли озброєні до зубів і ніхто їм навіть ніякого спротиву не чинив. У ПВК "Вагнера" не було цілі зміни цієї влади.
В принципі прогноз Грозєва реалістичний, однак є питання щодо термінів. Я не знаю точно відміряного терміну – 180 чи 270 днів це буде. Приблизно сценарій правильний, адже такі речі не пробачаються. Просто виконання вироку відклали,
– мовив Гудков.
Наразі Пригожин відправлений в умовне звільнення до розв'язання інших питань. А потім придумають покарання, коли не треба буде тримати його в Африці чи ще десь.
"Я думаю, що Грозєв по суті має рацію, а щодо термінів подивимося", – додав російський опозиційний політик.
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Провокації на кордонах Білорусі
Ситуація на кордоні Білорусі й сусідніх країн загострюється через перебування там найманців ПВК "Вагнера". Зазначимо, що країни Балтії разом із Польщею обговорюють алгоритм повного закриття кордону з Білоруссю. До того ж Литва з 18 серпня закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, а у Латвії напередодні викликали з відпусток всіх прикордонників.
Це нагнітання напруженості на кордоні. Все це закінчиться дрібними вилазками й провокаціями. Можливо, навіть невеликими сутичками, але ніякого озброєного вторгнення, звісно, не буде,
– зазначив Гудков.
На його думку, вагнерівці не підуть на бойове завдання, тим більше у Польщу, Латвію, Естонію. Все закінчиться провокаціями, спробою привернути увагу до Путіна.
Плани та доля Пригожина: коротко
- За майже два місяці після заколоту Пригожин жодного разу не з'явився на відео. Ймовірно, що усі так звані докази його появи на публіці легко могли бути сфабриковані.
- Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов припустив, що Пригожин уже або вбитий, або його посадили, адже після 24 червня ніякого Пригожина живим-здоровим жодна людина не бачила.
- Найманці ПВК "Вагнера" вже могли почати виходити з Білорусі назад у Росію. Це може свідчити про те, що ряд домовленостей між Пригожиним та Путіним було порушено.