Російський опозиційний політик Геннадій Гудков поділився з 24 Каналом припущеннями щодо планів Пригожина. Він зауважив, що журналіст-розслідувач Христо Грозєв має рацію, однак термін все ж викликає сумніви.

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Сценарій правильний

На думку Гудкова, Пригожин закінчився і не зробить ніякого "перевороту". Історія ПВК "Вагнера" у цьому сенсі закінчилась. З кувалдами на Москву вагнерівці точно не підуть, тому що вони вже йшли озброєні до зубів і ніхто їм навіть ніякого спротиву не чинив. У ПВК "Вагнера" не було цілі зміни цієї влади.

В принципі прогноз Грозєва реалістичний, однак є питання щодо термінів. Я не знаю точно відміряного терміну – 180 чи 270 днів це буде. Приблизно сценарій правильний, адже такі речі не пробачаються. Просто виконання вироку відклали,

– мовив Гудков.

Наразі Пригожин відправлений в умовне звільнення до розв'язання інших питань. А потім придумають покарання, коли не треба буде тримати його в Африці чи ще десь.

"Я думаю, що Грозєв по суті має рацію, а щодо термінів подивимося", – додав російський опозиційний політик.

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Провокації на кордонах Білорусі

Ситуація на кордоні Білорусі й сусідніх країн загострюється через перебування там найманців ПВК "Вагнера". Зазначимо, що країни Балтії разом із Польщею обговорюють алгоритм повного закриття кордону з Білоруссю. До того ж Литва з 18 серпня закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, а у Латвії напередодні викликали з відпусток всіх прикордонників.

Це нагнітання напруженості на кордоні. Все це закінчиться дрібними вилазками й провокаціями. Можливо, навіть невеликими сутичками, але ніякого озброєного вторгнення, звісно, не буде,

– зазначив Гудков.

На його думку, вагнерівці не підуть на бойове завдання, тим більше у Польщу, Латвію, Естонію. Все закінчиться провокаціями, спробою привернути увагу до Путіна.

Звернуть увагу! У Кракові почали з'являтися листівки з "запрошенням" вступити до лав ПВК "Вагнера". Посилання на цих листівках ведуть на російський сайт, де вербують найманців. Інформація про листівки вагнерівців у Польщі шириться у мережі. Польські ЗМІ передають, що поліція вже почала розслідування.

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