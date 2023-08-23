Чи перебував на борту сам Пригожин наразі невідомо. Однак росіяни повідомляють, що той був у списку пасажирів.
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Розбився літак Пригожина
Російські ЗМІ повідомляють, що розбився приватний джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак тримав курс з Москви до Санкт-Петербурга.
Стало відомо, що борт зазнав аварії в Бологовському районі Тверської області. Від самого літака майже нічого не лишилося – він згорів вщент. Наразі відомо, що внаслідок падіння літака загинули всі 10 осіб, що перебували на борту. Троє з них були членами екіпажу.
Росавіація згодом заявила, що Пригожин значився у списку пасажирів. Однак наразі офіційної інформації чи справді був ватажок ПВК "Вагнер" на борту немає.
Причина авіатрощі наразі невідома / Російські ЗМІ
Очевидці стверджують, що перед падінням чули 2 вибухи. Після цього у літака відвалилося крило та стабілізатор. Наближені до "Вагнера" телеграм-канали стверджують, що літак Пригожина збили російськими ЗРК С-300. Ще однією версією називають теракт на борту літака.
Другий же літак Пригожина наразі робить зігзаги над Москвою та поводить себе неприродньо. Борт також вилетів з Підмосков'я.
Путін міг образитися на Пригожина
- У червні голова ПВК "Вагнер" фактично оголосив війну Владіміру Путіну та влаштував заколот. Він тривав менше доби – Пригожин несподівано звернув війська та вирушив назад до таборів.
- Одразу після заколоту ПВК "Вагнер" відправили з території України до Білорусі. Там вони нібито мали готувати провокації.
- Російські опозиційні ЗМІ були впевнені, що після невдалого повстання Євгенія Пригожина очікують невтішні новини. Російський диктатор Володимир Путін нібито має намір усунути його. Однак опозиція переконувала, що вирок поки відклали.
- Раніше російський розвідник припускав, що того давно могли ліквідувати. Він стверджує, що всі опубліковані відео та фото могли бути сфабрикованими.