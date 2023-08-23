Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, самолет Пригожина мог сбить зенитно-ракетный комплекс оккупантов – С-300, передает 24 Канал.

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Самолет Пригожина могли сбить из С-300

Российские пропагандисты со ссылкой на приближенные к ЧВК "Вагнера" телеграм-каналы утверждают, что самолет Евгения Пригожина могли сбить россияне из своего С-300. Кроме этого, оккупанты утверждают, что перед авиакатастрофой было слышно "несколько громких взрывов".

Самолет Пригожина могли сбить ракетами С-300: смотрите видео

Российские спецслужбы также рассматривают версию, что падение самолета Пригожина могло быть "терактом на борту". Несмотря на это, отметили, что эта информация еще проверяется ведомствами страны-агрессора.

Что известно о падении самолета Пригожина

  • Над Тверской областью вечером 23 августа упал самолет, который связывают с главарем вагнеровцев Евгением Пригожиным На месте трагедии возник пожар, а пропагандисты утверждали, что этот самолет якобы сбила российская система противовоздушной обороны.
  • В настоящее время неизвестно, находился ли Пригожин на борту этого воздушного судна. Однако в Росавиации сообщили, что он числился в списках пассажиров.
  • Известно, что в результате падения самолета погибли все 10 человек, находившиеся на борту. Трое из них были членами экипажа.
  • Впоследствии в сети появились кадры с места падения самолета. На них видно, что судно было полностью разбито, а на нем до сих пор пылает огонь.
  • Также стало известно, что на борту самолета находился и командир вагнеровцев Дмитрий Уткин. Пока неизвестно, погиб ли он в этой катастрофе.
  • В сети также сообщают, что люди из окружения Пригожина не могут до него дозвониться. Несмотря на это, неизвестно, погиб ли "повар Путина" во время катастрофы или нет.