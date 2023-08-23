Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, самолет Пригожина мог сбить зенитно-ракетный комплекс оккупантов – С-300, передает 24 Канал.

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Самолет Пригожина могли сбить из С-300

Российские пропагандисты со ссылкой на приближенные к ЧВК "Вагнера" телеграм-каналы утверждают, что самолет Евгения Пригожина могли сбить россияне из своего С-300. Кроме этого, оккупанты утверждают, что перед авиакатастрофой было слышно "несколько громких взрывов".

Самолет Пригожина могли сбить ракетами С-300: смотрите видео

Российские спецслужбы также рассматривают версию, что падение самолета Пригожина могло быть "терактом на борту". Несмотря на это, отметили, что эта информация еще проверяется ведомствами страны-агрессора.

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Что известно о падении самолета Пригожина