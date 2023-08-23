Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, самолет Пригожина мог сбить зенитно-ракетный комплекс оккупантов – С-300, передает 24 Канал.
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Самолет Пригожина могли сбить из С-300
Российские пропагандисты со ссылкой на приближенные к ЧВК "Вагнера" телеграм-каналы утверждают, что самолет Евгения Пригожина могли сбить россияне из своего С-300. Кроме этого, оккупанты утверждают, что перед авиакатастрофой было слышно "несколько громких взрывов".
Самолет Пригожина могли сбить ракетами С-300: смотрите видео
Российские спецслужбы также рассматривают версию, что падение самолета Пригожина могло быть "терактом на борту". Несмотря на это, отметили, что эта информация еще проверяется ведомствами страны-агрессора.
Что известно о падении самолета Пригожина
- Над Тверской областью вечером 23 августа упал самолет, который связывают с главарем вагнеровцев Евгением Пригожиным На месте трагедии возник пожар, а пропагандисты утверждали, что этот самолет якобы сбила российская система противовоздушной обороны.
- В настоящее время неизвестно, находился ли Пригожин на борту этого воздушного судна. Однако в Росавиации сообщили, что он числился в списках пассажиров.
- Известно, что в результате падения самолета погибли все 10 человек, находившиеся на борту. Трое из них были членами экипажа.
- Впоследствии в сети появились кадры с места падения самолета. На них видно, что судно было полностью разбито, а на нем до сих пор пылает огонь.
- Также стало известно, что на борту самолета находился и командир вагнеровцев Дмитрий Уткин. Пока неизвестно, погиб ли он в этой катастрофе.
- В сети также сообщают, что люди из окружения Пригожина не могут до него дозвониться. Несмотря на это, неизвестно, погиб ли "повар Путина" во время катастрофы или нет.