Военные прибыли самолетом ВВС Казахстана CASA C-295 M, который приземлился в аэропорту Брест 28 августа в 20:15.

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Что известно об обучении в Беларуси

Учения "Боевое братство-2023" проводятся под эгидой ОДКБ. Известно, что в учениях примут участие более 2 500 военнослужащих и более 500 единиц. Все действо пройдет на полигонах "Брестский", "Гожский", "Доманова", "Обуз-Лесновский", "Чепелево" и "Лесище".

Кроме того, известно, что в Беларусь прибыл очередной эшелон вооруженных сил России, который тоже примет участие в учениях.

Да, 29 августа в районе 7:30 в Брест прибыл очередной эшелон с военными вооруженных сил России. Согласно данным "Белорусский Гаюн", это уже второй эшелон вооруженных сил России, прибывший в Брест для участия в учениях ОДКБ. Первый прибыл вечером 18 августа.

Прибывший вторым эшелон примет участие в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", которые состоятся в Беларуси с 1 по 6 сентября.

Кроме того, в это же время в Беларуси будут проходить обучение: