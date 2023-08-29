Спершу про це повідомив "Беларускі Гаюн" із посиланням на білоруські провладні канали. Згодом інформацію підтвердили в ДПСУ білоруському виданню "Радіо Свобода".

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Подробиці інциденту

В опублікованих заявах мовиться, що близько 3:30 на залізничному мосту за 800 метрів від білоруської станції "Словно" здетонували кілька протитанкових мін ТМ-62М.

Також є фото з білоруської території, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту – пошкодження прямісінько на кордоні Білорусі з Україною. На світлині можна навіть побачити білоруський прикордонний стовп.



Пошкодження полотна на кордоні України та Білорусі / "Білорускі Гаюн"

Як вибух пояснили в Україні

Білоруські пабліки заявили, що причиною детонації мін став удар блискавки. Згодом речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко підтвердив цю інформацію.

За інформацією, якою я володію, ніхто не постраждав. Окремо додам, що діє обмеження пересування громадян на кордоні, особливо поблизу лінії кордону. Тому мінні загородження на окремих напрямках, важливих для безпеки України, загрожують лише тим, хто хоче прийти до нас із війною,

– наголосив Демченко.

Відомо, що внаслідок вибухів була пошкоджена опора залізничного мосту та зруйновано полотно в обидва боки.

Важливо! Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована і різких змін не передбачається.

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