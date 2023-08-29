Сначала об этом сообщил "Беларускі Гаюн" со ссылкой на белорусские провластные каналы. Впоследствии информацию подтвердили в ГПСУ белорусскому изданию "Радио Свобода".

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Подробности инцидента

В опубликованных заявлениях говорится, что около 3:30 на железнодорожном мосту в 800 метрах от белорусской станции "Словно" сдетонировали несколько противотанковых мин ТМ-62М.

Также есть фото с белорусской территории, где видно разрушенное железнодорожное полотно на мосту – повреждение прямо на границе Беларуси с Украиной. На фото можно даже увидеть белорусский пограничный столб.



Повреждение полотна на границе Украины и Беларуси / "Беларускі Гаюн"

Как взрыв объяснили в Украине

Белорусские паблики заявили, что причиной детонации мин стал удар молнии. Впоследствии спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил эту информацию.

По информации, которой я владею, никто не пострадал. Отдельно добавлю, что действует ограничение передвижения граждан на границе, особенно вблизи линии границы. Поэтому минные заграждения на отдельных направлениях, важных для безопасности Украины, угрожают тем, кто хочет прийти к нам с войной,

– подчеркнул Демченко.

Известно, что в результате взрывов была повреждена опора железнодорожного моста и разрушены полотна в обе стороны.

Важно! Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что в настоящее время ситуация на границе с Беларусью полностью контролируема и резких изменений не предвидится.

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