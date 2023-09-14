Навчання ще вкінці серпня анонсував так званий начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва міноборони Білорусі Валерій Ревенко. До речі, на початку серпня Мінськ почав навчання біля Сувальского коридору, який поруч з кордоном Польщі та Литви.

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Що відомо про нові заплановані навчання білорусів

Ревенко запевняв, що вони вже попередили про навчання держави-учасниці ОБСЄ в рамках Віденського документа 2011 року.

У телеграм-каналі моніторингової групи зазначили, що за їхніми даними, для навчань Білорусь залучить підрозділи:

️6-ї механізованої бригади;

️11-ї механізованої бригади (у тому числі 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);

️19-ї механізованої бригади (у тому числі 191-а група артилерії);

️120-ї механізованої бригади.

️336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.

Відомо, що в Білорусі вже готуються до навчань. Зокрема, проводять:

огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки;

заняття з профілактики "негативного інформаційного впливу на особовий склад".

Військовослужбовцям доводиться алгоритм розпізнавання неправдивої інформації (фейків), а також порядок користування соціальними мережами та месенджерами,

– заявили у телеграм-каналі.

Ба більше, моніторингова група з посиланням на свою інформацію повідомила, що підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади вже почали переміщатися до району проведення навчань. Саме ця бригада має на озброєнні реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Полонез".

Зверніть увагу! Білоруський "Полонез" є реактивною системою залпового вогню калібру 301 міліметр. Вона може високоточно вражати відкриту та приховану живу силу, неброньовану та броньовану військову техніку та інші об'єкти. У 2017 році Білорусь збільшила дальність зброї до 300 кілометрів, змінивши ракети.

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