Навчання ще вкінці серпня анонсував так званий начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва міноборони Білорусі Валерій Ревенко. До речі, на початку серпня Мінськ почав навчання біля Сувальского коридору, який поруч з кордоном Польщі та Литви.

Дивіться також У Білорусі стартували військові навчання "Бойове братерство-2023": чи є загроза для України

Що відомо про нові заплановані навчання білорусів

Ревенко запевняв, що вони вже попередили про навчання держави-учасниці ОБСЄ в рамках Віденського документа 2011 року.

У телеграм-каналі моніторингової групи зазначили, що за їхніми даними, для навчань Білорусь залучить підрозділи:

  • ️6-ї механізованої бригади;
  • ️11-ї механізованої бригади (у тому числі 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);
  • ️19-ї механізованої бригади (у тому числі 191-а група артилерії);
  • ️120-ї механізованої бригади.
  • ️336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.

Відомо, що в Білорусі вже готуються до навчань. Зокрема, проводять:

  • огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки;
  • заняття з профілактики "негативного інформаційного впливу на особовий склад".

Військовослужбовцям доводиться алгоритм розпізнавання неправдивої інформації (фейків), а також порядок користування соціальними мережами та месенджерами,
– заявили у телеграм-каналі.

Ба більше, моніторингова група з посиланням на свою інформацію повідомила, що підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади вже почали переміщатися до району проведення навчань. Саме ця бригада має на озброєнні реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Полонез".

Росія вивела з Білорусі майже всі свої підрозділи

  • 7 вересня у Державній прикордонній службі України заявили, що Росія вивела з Білорусі у рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи Кремль не завів.
  • Згодом військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що після того, як Росія почала виводити з Білорусі особовий склад та техніку, то загроза наступу від Мінська суттєво зменшилась.
  • Роман Світан також зауважив, що на території Білорусі перебувало не більш ніж 10 тисяч одиниць особового складу ворога. Окрім того, ЗМІ писали, що вороги забрали з Білорусі всю свою авіацію.