Навчання ще вкінці серпня анонсував так званий начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва міноборони Білорусі Валерій Ревенко. До речі, на початку серпня Мінськ почав навчання біля Сувальского коридору, який поруч з кордоном Польщі та Литви.
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Що відомо про нові заплановані навчання білорусів
Ревенко запевняв, що вони вже попередили про навчання держави-учасниці ОБСЄ в рамках Віденського документа 2011 року.
У телеграм-каналі моніторингової групи зазначили, що за їхніми даними, для навчань Білорусь залучить підрозділи:
- ️6-ї механізованої бригади;
- ️11-ї механізованої бригади (у тому числі 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);
- ️19-ї механізованої бригади (у тому числі 191-а група артилерії);
- ️120-ї механізованої бригади.
- ️336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.
Відомо, що в Білорусі вже готуються до навчань. Зокрема, проводять:
- огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки;
- заняття з профілактики "негативного інформаційного впливу на особовий склад".
Військовослужбовцям доводиться алгоритм розпізнавання неправдивої інформації (фейків), а також порядок користування соціальними мережами та месенджерами,
– заявили у телеграм-каналі.
Ба більше, моніторингова група з посиланням на свою інформацію повідомила, що підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади вже почали переміщатися до району проведення навчань. Саме ця бригада має на озброєнні реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Полонез".
Росія вивела з Білорусі майже всі свої підрозділи
- 7 вересня у Державній прикордонній службі України заявили, що Росія вивела з Білорусі у рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи Кремль не завів.
- Згодом військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що після того, як Росія почала виводити з Білорусі особовий склад та техніку, то загроза наступу від Мінська суттєво зменшилась.
- Роман Світан також зауважив, що на території Білорусі перебувало не більш ніж 10 тисяч одиниць особового складу ворога. Окрім того, ЗМІ писали, що вороги забрали з Білорусі всю свою авіацію.