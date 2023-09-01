Білоруські навчання пройдуть в трьох областях країни – Мінській, Брестській та Гродненській. Варто зауважити, що Брестська область Білорусі межує з Україною.

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Чи безпечні для України навчання в Білорусі

Для нас будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки,

– заявив Сергій Наєв.

Попри це, командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України розповів, що за військовою наукою Україна завжди адекватно реагує на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці.

Це проста, але дуже потрібна військова робота. Ба більше, Україна реагує. За словами генерал-лейтенанта, командувачам, командирам поставили чіткі завдання щодо підсилення:

оборони державного кордону України;

пильності на всіх бойових позиціях.

Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування,

– запевнив Наєв.

Наєв записав звернення через навчання у Білорусі: дивіться відео

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