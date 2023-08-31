Про це 24 Каналу розповів заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, зауваживши, що за кілька місяців до міграційної кризи у 2021 році в Білорусі дійсно планували таку операцію.

Дивіться також Нова вісь і битва за "Глобальний Південь": для чого Іран і Білорусь затягують у ШОС

Мали бути жертви з обох боків

Це був план, який складався з поетапної ескалації на кордоні Білорусі та Польщі з використанням найманців. Його затвердив Кремль з Лукашенком. Найманці мали перетнути кордон з країнами-членам ЄС, зокрема й з Польщею, щоб спровокувати вогонь з боку польських прикордонників до білоруських.

В сценарії були розписані жертви з обох сторін. Відповідно у цьому регіоні трапилася б локальна криза.

Сьогодні деякі телеграм-канали кажуть про реалізацію цього сценарію. Він дійсно може лежати десь на "поличці". Його могли дістати і почати готувати. В нас теж був інсайд, що зброя, яку для цих цілей доставили з Афганістану через Таджикистан, перебуває в Білорусі. Тоді, у 2021-му, борти КГБ та ГРУ міноборони Білорусі вилітали за нею. Частково маємо підтвердження цих слів,

– зауважив Латушко.

Дивіться розмову з Павлом Латушком на ютубі 24 Каналу

Утім, він сумнівається, що Лукашенко наважиться піти на такий сценарій. В країнах Балтії та Польщі вже наголосили – в разі небезпечного інциденту з боку вагнерівців кордон із Білоруссю буде закритий.

Це буде закриття торговельних потоків, потужний удар по логістиці. Та ж білоруська залізниця втратить близько 280 мільйонів доларів. А ще й тиск з Китаю. Зараз Лукашенко стоїть у шпагаті і не знає, що робити. Він має довести Путіну, що провокує Захід, але з іншого боку у нього можуть повністю перекритися кордон з ЄС,

– зауважив Латушко.

Ситуація в Білорусі: коротко