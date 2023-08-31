Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, отметив, что за несколько месяцев до миграционного кризиса в 2021 году в Беларуси действительно планировалась такая операция.

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Должны быть жертвы с обеих сторон

Это был план, состоявший из поэтапной эскалации на границе Беларуси и Польши с использованием наемников. Его утвердил Кремль с Лукашенко. Наемники должны были пересечь границу со странами-членами ЕС, среди которых была бы Польша, чтобы спровоцировать огонь со стороны польских пограничников к белорусским.

В сценарии были расписаны жертвы с обеих сторон. Соответственно в этом регионе случился бы локальный кризис.

Сегодня некоторые телеграм-каналы говорят о реализации этого сценария. Он действительно может лежать где-нибудь на "полочке". Его могли достать и начать готовить. У нас тоже был инсайд, что оружие, доставленное для этих целей из Афганистана через Таджикистан, находится в Беларуси. Тогда, в 2021 году, борта КГБ и ГРУ минобороны Беларуси вылетали за ней. Частично имеем подтверждение этих слов,

– заметил Латушко.

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Впрочем, он сомневается, что Лукашенко отважится пойти на такой сценарий. В странах Балтии и Польши уже отметили – в случае опасного инцидента со стороны вагнеровцев граница с Беларусью будет закрыта.

Это будет закрытие торговых потоков, мощный удар по логистике. Та же белорусская железная дорога потеряет около 280 миллионов долларов. А еще и давление из Китая. Сейчас Лукашенко находится в шпагате и не знает, что делать. Он должен доказать Путину, что провоцирует Запад, но с другой стороны у него может полностью перекрыться граница с ЕС,

– заметил Латушко.

Ситуация в Беларуси: коротко