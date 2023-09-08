Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що упродовж тривалого часу загроза наступу з боку Білорусі була досить малоймовірною.
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Чому окупанти виходять з Білорусі
Як наголосив Світан, загроза наступу з боку Білорусі суттєво зменшилася, коли вдалося вигнати окупантів з Півночі України. Росіяни мали нестачу особового складу і зосередили його на інших напрямках.
З того часу вони завозили певні резерви в Білорусь на навчання на полігонах. Однак переважно там було не більш ніж 10 тисяч особового складу.
Зараз навіть цього там немає. Росія все більш-менш підготовлене закидає на бойові завдання. Там розуміють, що на деяких позиціях фронт провисає. А загалом кількісного складу, який міг би наступати з Півночі, у них на цей момент не було,
– розповів Світан.
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Зараз окупанти, до прикладу, Лимано-Куп'янському напрямку розмістили близько 100 – 120 тисяч особового складу. Але навіть з такою кількістю загарбників вони не можуть просуватися вперед. Тому 10 тисяч росіян в Білорусі на той момент особливої загрози не становили.
Ситуація в Білорусі: коротко
- Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що окупанти в рамках ротації вивели майже усі свої підрозділи з Білорусі. Загарбники використовують цю територію як майданчик для підготовки власних підрозділів. Там періодично перебувало близько 10 – 11 тисяч російських військових.
- Таку ж інформацію надав "Беларускі Гаюн". Вони зауважили, що з території Білорусі також вивели усі російську авіацію.
- Нещодавно Білорусь звинуватила Польщу в порушення авіапростору. Там стверджували, що польський Мі-24 залетів до Білорусі. У Варшаві спростовували цю інформацію.