Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что долгое время угроза наступления со стороны Беларуси была достаточно маловероятной.

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Почему оккупанты выходят из Беларуси

Как подчеркнул Свитан, угроза наступления со стороны Беларуси существенно уменьшилась, когда удалось изгнать оккупантов с Севера Украины. Россияне испытывали недостаток личного состава и сосредоточили его на других направлениях.

С тех пор они завозили определенные резервы в Беларусь для обучения на полигонах. Однако преимущественно там было не более 10 тысяч личного состава.

Сейчас даже этого там нет. Россия все более или менее подготовленное бросает в боевые задания. Там понимают, что на некоторых позициях фронт провисает. А в общем количественного состава, который мог бы наступать с Севера, у них на данный момент не было,

– рассказал Свитан.

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Сейчас оккупанты, например, на Лимано-Купянском направлении разместили около 100 – 120 тысяч личного состава. Но даже с таким количеством захватчиков они не могут продвигаться вперед. Поэтому 10 тысяч россиян в Беларуси на тот момент особой угрозы не представляли.

Ситуация в Беларуси: коротко