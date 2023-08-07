Міноборони Білорусі заявило, що це командно-штабні навчання з 6-ю окремою механізованою бригадою, щоб відпрацювати керування підрозділами під час ведення бойових дій.

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Маневри проводять на кордоні з Польщею та Литвою

Білоруські війська проводять маневри на полігоні "Гожський" та інших ділянках у Гродненській області, поруч з кордоном із Польщею та Литвою і так званим Сувальським коридором.

Також Білоруси заявили, що під час підготовки активно використовувався досвід так званою "спеціальної воєнної операції", тобто війни Росії з Україною. А саме широке застосування БпЛА, тісна взаємодія танкових і мотострілецьких підрозділів з підрозділами інших родів військ. Про участь вагнерівців у маневрах не згадують.

Зазначимо, що наприкінці липня білоруські війська та вагнерівці провели спільні навчання на полігоні "Брестський" біля кордону з Польщею. При цьому Білорусь активно перекидає вагнерівців до західного кордону країни і разом з Кремлем поширює ІПСО щодо вторгнення в Європу.

Що відомо про провокації Білорусі та Росії