Міноборони Білорусі заявило, що це командно-штабні навчання з 6-ю окремою механізованою бригадою, щоб відпрацювати керування підрозділами під час ведення бойових дій.
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Маневри проводять на кордоні з Польщею та Литвою
Білоруські війська проводять маневри на полігоні "Гожський" та інших ділянках у Гродненській області, поруч з кордоном із Польщею та Литвою і так званим Сувальським коридором.
Також Білоруси заявили, що під час підготовки активно використовувався досвід так званою "спеціальної воєнної операції", тобто війни Росії з Україною. А саме широке застосування БпЛА, тісна взаємодія танкових і мотострілецьких підрозділів з підрозділами інших родів військ. Про участь вагнерівців у маневрах не згадують.
Зазначимо, що наприкінці липня білоруські війська та вагнерівці провели спільні навчання на полігоні "Брестський" біля кордону з Польщею. При цьому Білорусь активно перекидає вагнерівців до західного кордону країни і разом з Кремлем поширює ІПСО щодо вторгнення в Європу.
Що відомо про провокації Білорусі та Росії
- У липні в російській Держдумі заявили, що їм "дуже потрібен" Сувальский коридор між Польщею і Литвою, щоб з'єднати Калінінградську область Росії з Білоруссю. Після цього Лукашенко ляпнув, що вагнерівці аж рвуться атакувати Польщу. Проте згодом таки взяв свої слова назад, назвавши це жартом.
- Проте 1 серпня Міноборони Польщі повідомило, що 2 гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір країни. Білоруси все заперечують, однак є фото та свідчення очевидців.
- При цьому на білорусько-польскому кордоні щодня відбуваються провокації – білоруські прикордонники активно допомагають нелегальним мігрантам "прориватися" через кордон.