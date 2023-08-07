Минобороны Беларуси заявило, что это командно-штабные учения с 6-й отдельной механизированной бригадой, чтобы отработать управление подразделениями во время ведения боевых действий.

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Маневры проводят на границе с Польшей и Литвой

Белорусские войска проводят маневры на полигоне "Гожский" и других участках Гродненской области, рядом с границей с Польшей и Литвой и так называемым Сувалкским коридором.

Также Белорусы заявили, что при подготовке активно использовался опыт так называемой "специальной военной операции", то есть войны России с Украиной. А именно широкое применение БПЛА, тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск. Об участии вагнеровцев в маневрах не упоминают.

Отметим, что в конце июля белорусские войска и вагнеровцы провели совместные учения на полигоне "Брестский" у границы с Польшей. При этом Беларусь активно перекидывает вагнеровцев к западной границе страны и вместе с Кремлем распространяет ИПСО по вторжению в Европу.

Что известно о провокациях Беларуси и России