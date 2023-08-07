Минобороны Беларуси заявило, что это командно-штабные учения с 6-й отдельной механизированной бригадой, чтобы отработать управление подразделениями во время ведения боевых действий.
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Маневры проводят на границе с Польшей и Литвой
Белорусские войска проводят маневры на полигоне "Гожский" и других участках Гродненской области, рядом с границей с Польшей и Литвой и так называемым Сувалкским коридором.
Также Белорусы заявили, что при подготовке активно использовался опыт так называемой "специальной военной операции", то есть войны России с Украиной. А именно широкое применение БПЛА, тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск. Об участии вагнеровцев в маневрах не упоминают.
Отметим, что в конце июля белорусские войска и вагнеровцы провели совместные учения на полигоне "Брестский" у границы с Польшей. При этом Беларусь активно перекидывает вагнеровцев к западной границе страны и вместе с Кремлем распространяет ИПСО по вторжению в Европу.
Что известно о провокациях Беларуси и России
- В июле в российской Госдуме заявили, что им "очень нужен" Сувалкский коридор между Польшей и Литвой, чтобы соединить Калининградскую область России с Беларусью. После этого Лукашенко ляпнул, что вагнеровцы аж рвутся атаковать Польшу. Однако впоследствии взял свои слова назад, назвав это шуткой.
- Однако 1 августа Минобороны Польши сообщило, что 2 вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство страны. Белорусы все отрицают, однако есть фото и свидетельства очевидцев.
- При этом на белорусско-польской границе каждый день проходят провокации – белорусские пограничники активно помогают нелегальным мигрантам "прорываться" через границу.