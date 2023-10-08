Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он предполагает, что сообщение о военные учения на территории Беларуси были частью привычного лавирования Лукашенко.
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Беларусь обеспокоена российскими "обещаниями"
Вероятно, новые тренировки белорусских военных могут быть связаны с неуверенностью Лукашенко в его будущем. Вероятно, белорусский диктатор видит, как Россия не выполнила ни одно свое обещание по защите Армении, которая была частью ОДКБ. Это может принуждать его перекладывать эту ситуацию на себя.
"Лукашенко начинает заигрывать с западными странами. Именно так можно истолковать его одобрительные слова относительно Владимира Зеленского. Белорусский диктатор, как всегда, пытается пройти между каплями, и вряд ли это будет побуждать его сформировать против Украины второй фронт", – предположил Романенко.
Значительно вероятнее, что Лукашенко будет продолжать свою игру, пытаясь откупиться от Путина показными "учениями". Но в любом случае Украина готова ко всем возможным сценариям на Севере.
Игорь Романенко о военных учениях в Беларуси: смотрите видео
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- В сентябре в сеть выложили фото очередного имения самопровозглашенного диктатора. Его откроют на месте бывшего медицинского учреждения в Минске.
- В то же время не так давно Лукашенко нашел, в чем подыграть Путину, пригласив так называемых "международных наблюдателей" пообщаться с похищенными из Украины детьми. Правда, ни одна европейская страна не согласилась на такое пособничество в преступлении, за которое диктатора могут даже осудить.
- Месяц назад Европарламент овал призыв к Международному уголовному суду признать Лукашенко совиновным в преступлении похищения детей, в котором обвиняют также и Путина. По словам белорусских чиновников, в страну незаконно ввезли около 3500 детей-сирот из Украины.