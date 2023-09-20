Однако, несмотря на осуждение действий Лукашенко, в частности, связанных с депортацией украинских детей, он до сих пор не получил ордер на арест от Международного уголовного суда. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко.

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Лукашенко "помогает" в сборе материалов против себя

Команда Народного антикризисного управления в Беларуси подготовила и передала 27 июня в офис прокурора МУС в Гааге материалы по военным преступлениям Лукашенко в связи с депортацией украинских детей.

Мы представили доказательства, 100% подтверждающие причастность Лукашенко к совершению этих преступлений. Кроме того, мы передали эти материалы в Генеральную прокуратуру Украины. Сейчас мы подготовили вторую часть коммуникаций и передаем ее в МУС в Гааге, а также в украинскую прокуратуру,

– отметил Латушко.

В этих материалах к уже известным организациям "Дельфины" и фонду Алексея Талая, добавятся фонд "Патриоты Беларуси", также в них фигурирует Дмитрий Казаков, ответственный за организацию этих преступлений.

Также Народному антикризисному управлению в Беларуси удалось идентифицировать по фотографиям украинских детей и в частности детей-сирот, вывезенных с оккупированных территорий. Их вывозили из 15 городов в 6 лагерей в Белоруссии.

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Нам "помогает" в сборе доказательств режим Лукашенко. Сам белорусский диктатор 27 июня в день, когда мы передавали материалы в МУС, признался, что договорился с Владимиром Путиным. А позже это еще раз подтвердил,

– подчеркнул заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета.

В то же время, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что было вывезено с 2021 года 3,5 тысячи украинских детей. И по его словам, большинство из них – дети-сироты.

Благодарим режим Лукашенко – они нам помогают, когда публично фиксируют совершение этих преступлений,

– подчеркнул Павел Латушко.

Вскоре прокурор в МУС должен рассмотреть все материалы и принять решение относительно дальнейшей судьбы Лукашенко.

Обратите внимание! Европарламент 13 сентября принял резолюцию, в которой считает белорусского диктатора ответственным за военные преступления, равно как и Владимира Путина и Марию Львову-Белову. Также европейские депутаты призывают МУС выдать международный ордер на арест Лукашенко, такой же как получили Путин и Львова-Белова.

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