Собственно, в среду, 13 сентября, была принята эта важная резолюция парламентом ЕС в Страсбурге. Она получила широкую поддержку посреди евродепутатов. С соответствующим докладом выступил депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
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ЕС принял резолюцию по Лукашенко
Для Украины принятие этого документа важно тем, что Евросоюз на официальном уровне констатировал: на военном трибунале, когда наше государство победит, будут судить не только Путина, но и Лукашенко, который ему помогал вместе со своими приспешниками.
Европарламент решительно осуждает вовлечение режима Лукашенко в российскую неоправданную, преступную и агрессивную войну против Украины… Считает, что режим Лукашенко стал соучастником в преступлениях, совершенных Россией, что влечет ответственность за разрушение и ущерб,
– говорится в источнике.
В резолюции представлен полный перечень преступлений белорусского режима, в частности:
- разжигание ненависти;
- участие в российской антиукраинской пропаганде;
- прямая поддержка русской армии;
- снабжение боеприпасов и снаряжение России.
Также есть раздел в этой резолюции по похищению более 2 150 детей из Украины в Беларусь. Таким образом, Европарламент выразил поддержку расследованию украинского Офиса генпрокурора, а также дал понять, что не только Путина и Львова-Белова заслуживают ордера на арест от Гааги.
Европарламент считает Лукашенко ответственным за эти военные преступления, как и Владимира Путина и Марию Львову-Белову, и призывает МУС выдать подобный международный ордер на арест Лукашенко; призывает совет ЕС расширить перечень лиц, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда тех, кто был привлечен к насильственной депортации украинских детей в Беларусь.
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Вспомним к этой теме напоследок, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец недавно отметил, сколько детей с оккупированных территорий незаконно отдала на усыновление Россия. Следовательно, речь идет как минимум о 386 несовершеннолетних.