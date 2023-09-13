Собственно, в среду, 13 сентября, была принята эта важная резолюция парламентом ЕС в Страсбурге. Она получила широкую поддержку посреди евродепутатов. С соответствующим докладом выступил депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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ЕС принял резолюцию по Лукашенко

Для Украины принятие этого документа важно тем, что Евросоюз на официальном уровне констатировал: на военном трибунале, когда наше государство победит, будут судить не только Путина, но и Лукашенко, который ему помогал вместе со своими приспешниками.

Европарламент решительно осуждает вовлечение режима Лукашенко в российскую неоправданную, преступную и агрессивную войну против Украины… Считает, что режим Лукашенко стал соучастником в преступлениях, совершенных Россией, что влечет ответственность за разрушение и ущерб,

– говорится в источнике.

В резолюции представлен полный перечень преступлений белорусского режима, в частности:

разжигание ненависти;

участие в российской антиукраинской пропаганде;

прямая поддержка русской армии;

снабжение боеприпасов и снаряжение России.

Обратите внимание! Страны-члены ЕС нацелены искать правовые пути для изъятия финансовых активов Минска. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. В то же время депутаты Европарламента призвали применить против Беларуси "зеркальные" санкции – то есть ограничения подобные тем, которые уже были применены против России.

Также есть раздел в этой резолюции по похищению более 2 150 детей из Украины в Беларусь. Таким образом, Европарламент выразил поддержку расследованию украинского Офиса генпрокурора, а также дал понять, что не только Путина и Львова-Белова заслуживают ордера на арест от Гааги.

Европарламент считает Лукашенко ответственным за эти военные преступления, как и Владимира Путина и Марию Львову-Белову, и призывает МУС выдать подобный международный ордер на арест Лукашенко; призывает совет ЕС расширить перечень лиц, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда тех, кто был привлечен к насильственной депортации украинских детей в Беларусь.

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Вспомним к этой теме напоследок, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец недавно отметил, сколько детей с оккупированных территорий незаконно отдала на усыновление Россия. Следовательно, речь идет как минимум о 386 несовершеннолетних.