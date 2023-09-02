Омбудсмен Дмитрий Лубинец в пятницу, 1 сентября, в эфире национального телемарафона заявил, что 386 украинских детей оккупанты отдали российским семьям и это подтверждено, – информирует 24 Канал. Это нарушение международного права.

Смотрите также Самый маленький – всего 2 года: Украина вернула еще 11 детей, которых украли россияне

Россия ворует украинских детей

Важно понимать, что к озвученной Лубинцем цифре учтены те дети, которые уже были усыновлены, и те, соответствующая процедура относительно которых только начинается. Также часть из этих несовершеннолетних была именно "усыновлена", а часть – отдана на "временную опеку".

У нас есть подтвержденные цифры. 386 детей – установлен факт, что они были помещены в российской семье, и в отношении их либо началась процедура, либо завершилась процедура усыновления.

Однако факт остается фактом: Россия нарушает международное гуманитарное право, занимаясь соответствующей деятельностью. Более того, это военное преступление, поскольку запрещено усыновление детей из стран, находящихся в состоянии международного военного конфликта.

Для нас, по словам омбудсмена, сейчас важно устанавливать именно юридический факт, что россияне усыновляют незаконно депортированных украинских детей. Тогда и не возникнет проблем в будущем с тем, чтобы привлечь высшее военное руководство к ответственности.

Обратите внимание! Именно из-за причастности Путина к депортации украинских детей Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест. Также соответствующее решение было принято по уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Она, кстати, в свою семью взяла украинского ребенка под "временную защиту".

Терроризирование родителей и детей

В командовании украинской армии 2 сентября сообщили, что во временно оккупированной Волновахе Донецкой области и других населенных пунктах региона оккупанты агитировали местное население отдавать своих детей на обучение по учебной программе враждебного государства.

Также они, обращая к родителям детей, призвали их голосовать на ближайших так называемых выборах за представителей от партии "Единая Россия". Происходило это в период с 15 по 30 августа с участием местных коллаборантов.

В семьи, отказавшиеся отдавать детей в учебные заведения, посещают представители районных отделов образования в сопровождении ФСБ России с целью проведения "профилактических бесед" по соблюдению норм российского законодательства об обязательном получении среднего образования.

Смотрите также "Учись, а я скоро приеду": трогательное обращение военных к школьникам 1 сентября

Как пишут в ВСУ, захватчики составляют на родителей протоколы о якобы "ненадлежащем исполнении обязанностей". Три составных протокола якобы предоставляют оккупантам возможность лишить родителей соответствующих прав и передать ребенка под опеку социальных служб в детские дома на территории России.