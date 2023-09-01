Еще десяток маленьких украинцев получили возможность учиться в образовательных учреждениях Украины. За последнюю неделю из российского плена удалось освободить 11 детей.

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Самой молодой украиночке – 2 годика

Все возвращенные дети были незаконно вывезены оккупантами. Россияне удерживали их на временно оккупированных территориях Херсонщины. Среди похищенных детей – шестеро малышей – сирот. А у других пятерых детей есть семьи. Самому маленькому спасенному ребенку – 2 года, самому старшему – 16 лет.

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, вернуть депортированных детей удалось благодаря слаженной и кропотливой работе многих служб. Это Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, организация Save Ukraine, Украинская сеть за права ребенка и многие другие.

Россия "присваивает" детей из Украины