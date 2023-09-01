Еще десяток маленьких украинцев получили возможность учиться в образовательных учреждениях Украины. За последнюю неделю из российского плена удалось освободить 11 детей.
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Самой молодой украиночке – 2 годика
Все возвращенные дети были незаконно вывезены оккупантами. Россияне удерживали их на временно оккупированных территориях Херсонщины. Среди похищенных детей – шестеро малышей – сирот. А у других пятерых детей есть семьи. Самому маленькому спасенному ребенку – 2 года, самому старшему – 16 лет.
По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, вернуть депортированных детей удалось благодаря слаженной и кропотливой работе многих служб. Это Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, организация Save Ukraine, Украинская сеть за права ребенка и многие другие.
Россия "присваивает" детей из Украины
- 10 апреля удалось вернуть домой еще 24 ребенка. Во время оккупации Херсонской области российские оккупанты вывезли их в глубь России и оккупированных территорий.
- На начало апреля Дарья Герасимчук – советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации – рассказывала, что Украине удалось вернуть 361 ребенка. По официальным данным, Россия с начала войны похитила 19 393 украинских ребенка. Впрочем, на самом деле, количество принудительно депортированных россиянами детей может составлять около 300 тысяч.
- Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного российского президента по делам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им инкриминируют причастность к незаконной депортации и перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию.