Возвращением детей занимались волонтеры Благотворительного фонда "Save Ukrainе". Они отметили, что это была одна из самых трудных миссий.

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Дети наконец-то в безопасности

В Херсоне детей встретил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он пообщался с малышами и вручил им приятные подарки. Перевозить детей помогала компания "Укрзализныця".

Благотворители рассказали, что перед отъездом россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже.

В Украину вернулись 24 ребенка / Фото Суспильне Херсон

Украинские детишки наконец-то дома: смотрите видео

Важно! Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной является незаконная депортация детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

Как Россия издевается над украинскими детьми