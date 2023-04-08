Юристы и уполномоченные лица пообщались с 31 ребенком, который удалось вернуть на Родину. Дети рассказывают об ужасах "лагеря отдыха", передает 24 Канал.

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Детей держали в ужасающих условиях

Мальчик, которого удалось вернуть 22 марта, рассказал, что пробыл в так называемом "лагере" полгода. По его словам, детей повезли в лагерь, который был огражден колючей проволокой, а вместо пола в комнатах был цемент.