Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что так называемая российская детская обмудсменка гордилась воровством украинских детей. Отметим, что Лондон сделал все, чтобы выступление Львово-Беловой не было доступно на широкую публику.

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"Когда эта женщина, какое она вообще имеет право принимать в этом участие, как она сама есть воровка, укравшая, непосредственно, наших детей?" – возмутился Данилов.

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны, современный мир стал немного странным, с учетом того, что Россия с начала апреля председательствует в Совбезе ООН.

Как страна-террорист может возглавлять Совбез ООН? Объясните, пожалуйста, это любому гражданину на Земле, как это вообще может быть,

– сказал он.

Алексей Данилов уверен, что сейчас мир прошел этот период после Второй мировой войны и входит в другую стадию.

"Когда нужно менять все эти уставные нормативные документы, когда их нужно переводить в соответствие со справедливостью, прежде всего. Вот, я думаю, что такое время пришло", – отметил он.

Секретарь СНБО убежден, что все попытки россиян таким образом там манипулировать будут ничтожны.

"Мы обязательно вернем всех наших детей домой к своим семьям. У кого их, к сожалению, нет, с учетом того, что их убили эти террористы, они обязательно здесь найдут убежище", – рассказал он.

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Нонсенс Путина

Данилов возмущен и называет нонсенсом то, что Владимир Путин, который убил по приказу украинских детей, до сих пор рукопожатный в мире.

Эта мерзость убила 500 детей. И никто в мире не хочет об этом говорить и поднимать этот вопрос. С ними ведут какие-то переговоры, жмут ему руку, о чем-то с ним разговаривают телефоном или очно,

– сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

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