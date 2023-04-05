Сергей Кислица – постоянный представитель Украины при ООН – опубликовал заявление 49 стран мира. Говорится, что Россия в очередной раз будет злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН. Страна-террористка будет распространять дезинформацию о похищении и принудительной депортации тысяч детей из Украины.

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Мы осуждаем действия России в Украине, в частности принудительную депортацию украинских детей, а также другие серьезные нарушения в отношении детей, совершенные российскими войсками в Украине. Ни одно количество дезинформации, которое распространяет Россия, не может отрицать правдивость этого вопроса или защитить людей от ответственности за эти преступления.

– заявили в заявлении.

В целом, подтверждено, что Россия принудительно депортировала почти 20 тысяч украинских детей. Их похитили из семей или детских домов. Действия России являются нарушением международного права, а также – военным преступлением.

Среди стран, подписавших заявление: Албания, Германия, Грузия, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Великобритания и другие.

Тем временем людоедка Львова-Белова – российский уполномоченный по правам ребенка – будет выступать в ООН. Великобритания уже заблокировала выступление представительницы страны-террористки.

Важно! МКС в марте 2023 выдал ордер на арест Львовской-Беловой. Ее напарником стал Владимир Путин.