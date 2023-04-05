Соответствующее заявление он сделал во время встречи с иностранными послами и дипломатами в Турции. Эрдоган призвал к "инклюзивной и всеобъемлющей" реформе Совбеза ООН.
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Совбез ООН нуждается в изменениях
Нынешний порядок, ставящий судьбу человечества в зависимости от воли пяти стран, не устойчив. Существует настоятельная потребность в реформировании Совбеза ООН с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием,
– заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган также прокомментировал войну России против Украины. Глава государства отметил, что верит в возможность "поддержания справедливого мира, который позволит обеим сторонам получить почетный выход, и который выведет наш регион из водоворота, в который его затянуло".
Он отметил, что Турции известно о "словесных играх, дипломатических и военных уловках" террористических группировок. Президент заверил, что его государство за всем пристально следит.
О реформе накануне заявил Зеленский
- В своем обращении от 1 апреля глава государства отметил, что Россия начала председательство в Совбезе ООН. Он подчеркнул, что 31 марта страна-агрессор унесла жизни у пятимесячного мальчика Даниила, а уже на следующий день она уже возглавляет Совет Безопасности.
- По словам главы государства, сложно представить нечто, что "больше доказывает полное банкротство таких институций". Владимир Зеленский подчеркнул, что реформа Совбеза ООН "очевидно назрела". Что это нужно сделать, чтобы ни Россия, ни какая-либо другая страна-террорист не могла разрушить мир.
- Тем временем представитель России Василий Небензя заявил, что страна-агрессор готова организовать встречу Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в ООН при соответствующем желании со стороны США.
- Очередная болтливая голова заговорила о каких-то переговорах с Вашингтоном. Но мы прекрасно знаем, что при нынешних условиях с Москвой никто за один стол не сядет, пока она не потерпит поражение в войне, которую сама развязала.