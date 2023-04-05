Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з іноземними послами та дипломатами в Туреччині. Ердоган закликав до "інклюзивної та всеосяжної" реформи Радбезу ООН.
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Радбез ООН потребує змін
Нинішній порядок, який ставить долю людства в залежність від волі п'яти країн, не є стійким. Існує нагальна потреба в реформуванні Радбезу ООН з інклюзивним і всеосяжним розумінням,
– заявив Реджеп Таїп Ердоган.
Ердоган також прокоментував війну Росії проти України. Глава держави зауважив, що вірить у можливість "підтримання справедливого миру, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід, і який виведе наш регіон з виру, в який його затягнуло".
Він зауважив, що Туреччині відомо про "словесні ігри, дипломатичні та військові хитрощі" терористичних угруповань. Президент запевнив, що його держава за всім уважно стежить.
Про реформу напередодні заявив Зеленський
- У своєму зверненні від 1 квітня глава держави зауважив, що Росія почала головування у Радбезі ООН. Він підкреслив, що 31 березня країна-агресорка забрала життя у п'ятимісячного хлопчика Данила, а вже наступного дня вона вже очолює Раду Безпеки.
- За словами глави держави, складно уявити щось, що "більше доводить повне банкрутство таких інституцій". Володимир Зеленський підкреслив, що реформа Радбезу ООН "очевидно назріла". Що це потрібно зробити, щоб ані Росія, ані будь-яка інша країна-терорист не могла зруйнувати мир.
- Тим часом представник Росії Василь Небензя заявив, що країна-агресорка готова організувати зустріч Сергєя Лаврова й Ентоні Блінкена в ООН за умови відповідного бажання з боку США.
- Чергова балакаюча голова заговорила про якісь переговори з Вашингтоном. Але ми прекрасно знаємо, що за нинішніх умов з Москвою ніхто за один стіл не сяде, поки вона не зазнає поразки у війні, яку сама розв'язала.