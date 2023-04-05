Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з іноземними послами та дипломатами в Туреччині. Ердоган закликав до "інклюзивної та всеосяжної" реформи Радбезу ООН.

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Радбез ООН потребує змін

Нинішній порядок, який ставить долю людства в залежність від волі п'яти країн, не є стійким. Існує нагальна потреба в реформуванні Радбезу ООН з інклюзивним і всеосяжним розумінням,

– заявив Реджеп Таїп Ердоган.

Цікаво знати! До складу Радбезу ООН входять 5 постійних членів. Мовиться про Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай. Кожен із них має право вето. З 1 квітня головування у Радбезі перехопила Росія, що збурило суспільство.

Ердоган також прокоментував війну Росії проти України. Глава держави зауважив, що вірить у можливість "підтримання справедливого миру, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід, і який виведе наш регіон з виру, в який його затягнуло".

Він зауважив, що Туреччині відомо про "словесні ігри, дипломатичні та військові хитрощі" терористичних угруповань. Президент запевнив, що його держава за всім уважно стежить.

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