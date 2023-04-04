Небензя додав, що для такої зустрічі також потрібна готовність іншої сторони, його слова цитують росЗМІ.

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Яку нісенітницю говорив Небензя у першій промові

Представник країни-агресорки заявив, що Росія акцентує на вибірковій позиції Заходу та західних ЗМІ у зв'язку з убивством російського пропагандиста Татарського.

Вчора сталося вбивство російського блогера та журналіста з псевдонімом Татарський, справжнє його ім'я було Максим Фомін. З боку міжнародної спільноти, ООН, журналістських організацій не було якоїсь реакції у зв'язку з цим злочином. Тож ми думаємо, що є певна вибірковість у підході до того, що відбувається з журналістами,

– сказав він.

Довідка. Владлен Татарський – це російський пропагандист та зрадник України. У 2014 році, коли Росія напала на Схід України, він став бойовиком, але згодом вирушив до Москви. Після повномасштабного вторгнення Кремля пропагандист повернувся в Україну та почав закликати бити по цивільних об'єктах. В інтерв'ю він розповідав, що хоче домогтися "повного знищення української держави".

Переговори із США

Примітною стала заява, що Росія готова організувати зустріч Лаврова та Блінкена в ООН, якщо США захочуть.

"Росія готова організувати зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена під час візиту російського міністра до штаб-квартири ООН 24 – 25 квітня. Я вважаю, якщо виникне такий запит на зустріч, міністр буде готовий зустрітися з держсекретарем", – заявив Небензя.

Що ж, як ми бачимо, коли країна-терорист починає просити про переговори, це означає, що справи йдуть не дуже добре.

Що про це каже Україна

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у відповідь констатував, що посланець Путіна, безумовно, не дозволяє фактам стати на заваді його думок.

"Сумнозвісний передріздвяний лист Єльцина про намір Москви захопити радянське місце в Раді Безпеки ООН ніколи не обговорювався ні в Раді, ні в Генеральній Асамблеї, згідно з доповіддю Ради. Зверніть увагу на теперішній доконаний час", – написав він і опублікував документ.

Дипломат проілюстрував свій допис знімком річного звіту Ради Безпеки ООН – документом, який засвідчує відсутність правових підстав вважати Росію продовжувачем СРСР в ООН. Раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія не повинна брати участь у Раді Безпеки ООН. Причина для цього – ведення воєнних дій на території України, зокрема безперервні обстріли.