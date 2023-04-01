Владимир Зеленский рассказал о самых главных событиях дня. Выступление президента читайте и смотрите на 24 канал.

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Главное из обращения президента

Россия возглавила Совбез ООН

Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете Безопасности ООН. Только вчера, 31 марта, российская армия убила еще одного украинского ребенка – пятимесячного мальчика, которого звали Данило. Его убил один из сотен артиллерийских обстрелов Авдеевки, где мальчик проживал вместе с родителями. Родители ранены. Такие артиллерийские обстрелы Россия производит ежесуточно. И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН.

Сложно представить нечто большее доказывающее полное банкротство таких институтов… Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институций, в частности, Совбеза ООН. Реформа, которая очевидно назрела – чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир, – сказал

президент.

Он подчеркнул, что террористы должны проиграть, должны отвечать за террор, а не председательствовать где угодно.

Зеленский подписал санкции против 650 человек

В этот же день Зеленский подписал два указа по санкциям против тех, кто работает на российскую агрессию.

Это российские чиновники, ее ЧВК, сотни компаний и коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах.

Президент добавил, что СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, снабжает или производит оружие для террора – не уйдет от ответственности.

Кстати, на этой неделе Швейцария присоединилась к десятому санкционному пакету Евросоюза. Это важно, когда государства, нейтральные в военно-политическом смысле, все же занимают четкую моральную позицию к российскому террору, к разрушению Россией глобального порядка, основанного на правилах. Только в единстве можем сохранить мир как основу международных отношений, и я благодарю Швейцарию за соответствующие решения,

– заявил Зеленский.

Обращение Зеленского 1 апреля: смотрите видео

Неделя дала ряд позитивных новостей для Украины: о чем еще рассказал президент

Зеленский час подробно беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили ситуацию на фронте и взаимодействие обеих стран.

В рамках ОБСЕ началась работа над первым отдельным международным отчетом, посвященным насильственной депортации Россией украинских детей и попыткам ассимиляции наших детей. Это одно из самых циничных и античеловеческих преступлений нашего времени.

Германия сделала новые шаги в оборонной поддержке, Хорватии выделила нам очередной пакет военной помощи, Северная Македония решила дать нам вертолеты, Словакия и Словения также поддержали Украину, за что Зеленский отдельно поблагодарил.

Канада предоставила Украине новую финансовую поддержку, денежные средства уже поступили в государственный бюджет Украины.

МВФ утвердил новую программу для Украины и предоставит нам кредит более чем на 15 миллиардов долларов.