В среду, 5 апреля, Мария Львова-Белова, которая причастна к похищению украинских детей, будет выступать в ООН. К счастью, Лондону удалось добиться того, чтобы запись заявлений сумасшедшей не была доступна для широкой общественности.

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"Нельзя давать площадку"

Заметим, что хотела говорить кремлевская чиновница об "эвакуации детей из зоны конфликта" – то есть фактически об их похищении. Однако чтобы состоялась запись, нужно, чтобы на это согласились 15 членов Совета. Британия, как ни странно, выступила против.

Ей нельзя предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если она хочет ответить за свои действия, она может сделать это в Гааге,

– сказал в заявлении представитель британской миссии ООН в Нью-Йорке.

Собственно, подчеркнем, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Львовой-Беловой. Обвиняют их в незаконной депортации детей с оккупированных территорий нашего государства после 24 февраля 2022 года.



Как Россия ворует украинских детей / Картинка 24 Канала

Обратите внимание! Это уже не первый раз, когда какая-либо из стран Совбеза ООН блокирует трансляцию выступлений представителей другой. Как пишет Reuters, в марте 2023 года обсуждалось нарушение прав человека в Северной Корее, однако Китай запретил распространение записи этого мероприятия в сети.

Львова-Белова сама призналась в преступлениях

Не так давно так называемая уполномоченная по правам ребенка выступала на пресс-конференции, где сказала, что российские спецслужбы не дали вернуться в Украину 17-летнему парню из Мариуполя.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец констатировал, что таким образом Львова-Белова фактически сама призналась в преступлении, что совершают оккупанты против несовершеннолетних.

Добавим, что за такие действия она может быть арестована в государствах, ратифицировавших Римский устав Международного уголовного суда в Гааге или в странах, признавших юрисдикцию этого учреждения.

Где могут арестовать Путина и его подружку Львова-Белова / Инфографика 24 Канала