Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що так звана російська дитяча обмудсменка пишалася крадіжками українських дітей. Зазначимо, що Лондон зробив усе, аби виступ Львової-Бєлової не був доступний назагал.

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"Коли оця жіночка, яке вона взагалі має право брати в цьому участь, як вона сама є злодійка, яка вкрала, безпосередньо, наших дітей?" – обурився Данілов.

На думку секретаря Ради нацбезпеки й оборони, сучасний світ став трохи дивний, з урахуванням того, що Росія від початку квітня головує в Радбезі ООН.

Як країна-терорист може очолювати Раду безпеки ООН? Поясніть, будь ласка, це будь-якому громадянину на планеті Земля, як це взагалі може бути,

– сказав він.

Олексій Данілов впевнений, що нині світ пройшов цей період після Другої світової війни, тож входить в іншу стадію.

"Коли треба змінювати всі ці уставні нормативні документи, коли їх треба переводити у відповідність до справедливості, перш за все. От, я думаю, що такий час настав", – зазначив він.

Секретар РНБО переконаний, що усі намагання росіян у такий спосіб там маніпулювати будуть нікчемними.

"Ми обов'язково повернемо всіх наших діточок додому до своїх родин. У кого їх, на жаль, немає, з урахування того, що їх вбили ці терористи, вони обов'язково тут знайдуть прихисток", – розказав він.

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Нонсенс Путіна

Данілов обурений і називає нонсенсом те, що Владімір Путін, який вбив за наказом українських дітей, ще досі рукостислий у світі.

Ця мерзота вбила 500 дітей. І ніхто у світі не хоче про це говорити та порушувати це питання. З ними ведуть якісь переговори, тиснуть йому руку, про щось з ним розмовляють чи то телефоном, чи то очно,

– сказав секретар Ради нацбезпеки та оборони.

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