Юристи та уповноважені особи поспілкувалися з 31 дитиною, яку вдалось повернути на Батьківщину. Діти розповідають про жахи "табору відпочинку", передає 24 Канал.

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Дітей тримали в жахливих умовах

Хлопчик, якого вдалось повернути 22 березня розповів, що пробув у так званому "таборі" пів року. За його словами, дітей повезли у табір, який був огороджений колючим дротом, а замість підлоги в кімнатах був просто цемент.

Ба більше, на старих ліжках не було чистої постільної білизни, тому дітям доводилось спати на своїх куртках. Також керівництво "табору" постійно повнотювало, що "постіль та продукти треба було везти з дому".

Хлопець каже, що протягом двох тижнів щовечора дітей заганяли в одне приміщення і читали лекції про те, що українці – терористи, а Зеленський – наркоман. Крім того, за використання української мови дітям погрожували закриттям у підвалі.

Вони ставились до нас, як до звірів, а не як до людей,

– розповідає хлопчик.