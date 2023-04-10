Поверненням дітей займались волонтери Благодійного фонду "Save Ukraine". Вони зазначили, що це була одна з найважчих місій.

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Дітлахи нарешті у безпеці

У Херсоні діток зустрів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він поспілкувався з малечею та вручив їм приємні подарунки. Перевозити дітей допомагала компанія "Укрзалізниця".

Благодійники розповіли, що перед від'їздом росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.

До України повернулись 24 дитини / Фото Суспільне Херсон

Українські дітлахи нарешті вдома: дивіться відео

Важливо! Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причиною є незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

Як Росія знущається з українських дітей