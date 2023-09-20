Проте попри засудження дій Лукашенко зокрема пов'язаних з депортацією українських дітей, він й досі не отримав ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко.

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Лукашенко "допомагає" у збиранні матеріалів проти себе

Команда Народного антикризового управління в Білорусі підготувала та передала 27 червня в офіс прокурора МКС в Гаазі матеріали щодо воєнних злочинів Лукашенка у зв'язку з депортацією українських дітей.

Ми представили докази, які стовідсотково підтверджують причетність Лукашенка скоєння цих злочинів. Крім того, ми передали ці матеріали в Генеральну прокуратуру України. Зараз ми підготували другу частину комунікацій та передаємо її до МКС в Гаазі, а також в українську прокуратуру,

– зазначив Латушко.

В цих матеріалах до вже відомих організацій "Дельфіни" та фонду Олексія Талая, додадуться фундація "Патріоти Білорусі", а також в них фігурує Дмитро Казаков, який є відповідальним за організацію цих злочинів.

Також Народному антикризовому управлінню в Білорусі вдалося ідентифікувати по фотографіях українських дітей й зокрема дітей-сиріт, які були вивезені з окупованих територій. Їх вивозили з 15 міст у 6 таборів в Білорусі.

Павло Латушко прокоментував, як просувається справа Лукашенка в МКС в Гаазі: дивіться відео

Нам "допомагає" у збиранні доказів режим Лукашенко. Сам білоруський диктатор 27 червня у день, коли ми передавали матеріали до МКС, зізнався, що він домовився з Владіміром Путіним. А пізніше це ще раз підтвердив,

– підкреслив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету.

Водночас посол Білорусі в Росії Дмітрій Крутой заявив, що було вивезено з 2021 року 3,5 тисячі українських дітей. І за його словами більшість з них – діти-сиріти.

Дякуємо режиму Лукашенко – вони нам допомагають, коли публічно фіксують скоєння цих злочинів,

– наголосив Павло Латушко.

Наразі прокурор в МКС має розглянути всі матеріали та ухвалити рішення щодо подальшої долі Лукашенка.

Зверніть увагу! Європарламент 13 вересня ухвалив резолюцію, в якій вважає білоруського диктатора відповідальним за воєнні злочини, так само як і Владіміра Путіна та Марію Львову-Бєлову. Також європейські депутати закликають МКС видати міжнародний ордер на арешт Лукашенка, такий самий, який отримали Путін та Львова-Бєлова.

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