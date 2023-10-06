Взрыв раздался около 23:20 в районе радиоцентра. По другой информации, – в районе железнодорожных путей.
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Что известно о взрыве в Беларуси
Белорусские СМИ отмечают, что грозы на момент взрыва не было. Интересно, что после 2 часов ночи в районе железной дороги заметили кареты скорой помощи.
Примечательно, что взрыв был настолько мощным, что его слышали даже в Минске, в частности, в Уручье и Зеленом Луге. Так что звуковая волна была в радиусе 8 километров.
Читатели одного из белорусских изданий отметили, что в настоящее время продолжается опрос жителей военного городка в Уручье. СМИ отмечают, что по данным следствия, ночью на железнодорожной станции Озерище в Минске якобы произошел "теракт".
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Взрыв в Беларуси / Инфографика из сети
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На границе Украины и Беларуси взорвались противотанковые мины
- Отметим, что ночью 29 августа на границе Украины и Беларуси взорвались сразу несколько мин ТМ-62М. В результате было повреждено железнодорожное полотно.
- Белорусские паблики заявили, что причиной детонации стал удар молнии. Спикер ГПСУ позже подтвердил эту информацию.
- Андрей Демченко отметил, что по имеющимся данным, никто не пострадал. Также подчеркнул, что действует ограничение передвижения граждан на границе, особенно вблизи линии границы.
- "Поэтому минные заграждения по отдельным направлениям, важным для безопасности Украины, угрожают только тем, кто хочет прийти к нам с войной", – подчеркнул Демченко.
- Отметим также известно, что в результате взрывов повреждена опора железнодорожного моста, а еще разрушено полотно в обе стороны.