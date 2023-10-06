Взрыв раздался около 23:20 в районе радиоцентра. По другой информации, – в районе железнодорожных путей.

Смотрите также Оккупанты ночью жаловались на "громкие звуки" в Севастополе и атаку дронами Белгородщины

Что известно о взрыве в Беларуси

Белорусские СМИ отмечают, что грозы на момент взрыва не было. Интересно, что после 2 часов ночи в районе железной дороги заметили кареты скорой помощи.

Примечательно, что взрыв был настолько мощным, что его слышали даже в Минске, в частности, в Уручье и Зеленом Луге. Так что звуковая волна была в радиусе 8 километров.

Читатели одного из белорусских изданий отметили, что в настоящее время продолжается опрос жителей военного городка в Уручье. СМИ отмечают, что по данным следствия, ночью на железнодорожной станции Озерище в Минске якобы произошел "теракт".

Важно ГСЧС завершило спасательные работы: что известно об ударе "Искандером" по Грозе

Взрыв в Беларуси / Инфографика из сети

Обратите внимание Погиб ребенок и его бабушка, у людей нет жилья: все, что известно об атаке на центр Харькова

На границе Украины и Беларуси взорвались противотанковые мины