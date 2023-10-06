Все, что известно об утреннем терроре захватчиков – собрал 24 Канал. Известно, что нанесли удар около 7 часов утра, тогда в городе еще не звучало предупреждение о воздушной тревоге.

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Очередной удар по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов в 06:48 6 октября сообщил об обстреле города российской армией. Он добавил, что есть попадание в центральную часть города. Стоит отметить, что в этот момент в городе не звучала воздушная тревога.

Впоследствии городской голова написал, что россияне атаковали исключительно гражданскую инфраструктуру Харькова. В частности, есть попадание в 2 многоквартирных дома и трехэтажный жилой дом в Киевском и Основянском районах Харькова. В результате удара возник пожар площадью 50 квадратных метров – его уже ликвидировали.

Последствия попадания по центру Харькова / Харьковская областная прокуратура

Что известно о жертвах

Игорь Терехов сообщил, что есть информация, что под завалами находится ребенок. К сожалению, информация подтвердилась – спасатели извлекли тело погибшего 10-летнего харьковчанина. Также полиция нашла тело еще одного человека, умершего до российского удара.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что еще 16 человек получили травмы, среди которых и 11-мальчик, являвшийся братом погибшего ребенка. Двоих удалось спасти. Под завалами до сих пор могут находиться люди.

Впоследствии представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что к медикам обратились около 20 человек. Они имеют ранения от стекла, ушибы, небольшие раны от того, что на них падали камни, кирпич и стекло.

Прокуратору после сообщила обновленная информация – известно о 23 раненых после удара по Харькову.

Игорь Терехов заявил, что пострадавших в результате удара разместят в гостиницах. В настоящее время к нему обратилось 17 семей, проживавших в атакуемых Россией домах. Он добавил, что в случае обращения других людей им также окажут необходимую помощь.

Будем предоставлять все необходимое для того, чтобы люди могли в более или менее нормальных условиях,

– сообщил мэр Харькова.

Чем ударили по городу

За предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, удар был нанесен двумя ракетами типа "Искандер". Затем Олег Синегубов подтвердил, что россияне атаковали Харьков именно этим типом вооружения.

Следователи и криминалисты собирают вещественные доказательства и документируют очередное военное преступление россиян.