Соответствующее видео обнародовали в сети, пишет 24 Канал. В заведении рассказали, что получают много запросов угостить спасателей.
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"Много запросов угостить работников ГСЧС"
Кондитерская "Крендель" утром 6 октября открыла дверь на площади Поэзии в Харькове.
Харьков – несокрушимый,
– подчеркнул автор видео.
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Как работает кондитерская в Харькове: смотрите видео
В пекарне-кондитерской заметили, что харьковчане с большой скоростью начали флешмоб.
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