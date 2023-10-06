Відповідне відео оприлюднили в мережі, пише 24 Канал. У закладі розповіли, що отримують багато запитів пригостити рятувальників.
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"Багато запитів пригостити працівників ДСНС"
Кондитерська "Крендель" вранці 6 жовтня відчинила двері на площі Поезії в Харкові.
Харків – незламний,
– підкреслив автор відео.
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У пекарні-кондитерській зауважили, що харків'яни з великою швидкістю зробили флешмоб.