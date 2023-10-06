Відповідне відео оприлюднили в мережі, пише 24 Канал. У закладі розповіли, що отримують багато запитів пригостити рятувальників.

Зверніть увагу Загинула дитина та її бабуся, у людей немає житла: все, що відомо про атаку на центр Харкова

"Багато запитів пригостити працівників ДСНС"

Кондитерська "Крендель" вранці 6 жовтня відчинила двері на площі Поезії в Харкові.

Харків – незламний,

– підкреслив автор відео.

Важливо "В кожній хаті стоятиме не одна труна": в селі Гроза після удару Росії майже не лишилося людей

Як працює кондитерська у Харкові: дивіться відео

У пекарні-кондитерській зауважили, що харків'яни з великою швидкістю зробили флешмоб.