Все, що відомо про ранковий терор загарбників – зібрав 24 Канал. Відомо, що завдали удару близько 7 години ранку, тоді у місті ще не лунало попередження про повітряну тривогу.

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Черговий удар по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов о 06:48 6 жовтня повідомив про обстріл міста російською армією. Він додав, що є влучання у центральній частині міста. Варто зазначити, у цей момент у місті не лунала повітряна тривога.

Згодом міський голова написав, що росіяни атакували виключно цивільну інфраструктуру Харкова. Зокрема, є влучання у 2 багатоквартирних будинків та триповерховий житловий дім у Київському та Основ’янському районах Харкова.. Внаслідок удару виникла пожежа площею 50 квадратних метрів – її вже ліквідували.

Наслідки влучання по центру Харкова / Харківська обласна прокуратура

Що відомо про жертв

Ігор Терехов повідомив. що ж інформація, що під завалами перебуває дитина. На жаль, інформація підтвердилася – рятувальники витягнули тіло загиблого 10-річного харків'янина. Також поліції знайшли тіло ще одної людини, яка померла до російського удару.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що ще 16 осіб отримали травми, серед яких і 11-хлопчик, який був братом загиблої дитини. Двох вдалося врятувати. Під завалами досі можуть перебувати люди.

Згодом речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що до медиків звернулися близько 20 людей. Вони мають поранення від скла, забиття, невеликі рани від того, що на них падали каміння, цегла та скло.

Чим вдарили по місту

За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, удар був завданий двома ракетами типу "Іскандер". Згодом Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни атакували Харків саме цим типом озброєння.

Також слідчі та криміналісти збирають речові докази і документують черговий воєнний злочин росіян.