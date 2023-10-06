Вибухи у місті пролунали близько о 06:45. Сигнал повітряної тривоги не встиг спрацювати, адже ракети летіли балістичною траєкторією.
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Що відбувалося у перші хвилини після удару
На місце атаки першими прибули патрульні поліцейські. Вони відразу почали допомагати постраждалим і розбирати завали. Хтось із людей на місці атаки почав закликати, аби всі, хто може, долучилися до гасіння пожежі.
Треба гасити. Там дитина у кімнаті завалена,
– говорить голос на відео.
Правоохоронці долучилися до рятувальників і разом почали розбирати завали будинку. Одні патрульні носили те, що залишилося від даху, інші – підіймали частини стін й розчищали каміння, аби врятувати людей.
Перші хвилини після удару: дивіться відео
Удар по центру Харкова: головне
- Місцеві телеграм-канали близько о 7-й ранку почали повідомляти, що над містом помітили ракети. Через мить у центрі Харкова пролунали вибухи. Згодом мер Ігор Терехов підтвердив, що Росія атакувала цивільну інфраструктуру.
- Від рук окупантів загинуло 2 людини. Спочатку рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика, закутаним у ковдру. Рятувальники кажуть, що дитина, ймовірно, спала, коли ворог атакував будинок. Згодом з-під завалі дістали тіло 68-річної жінки, яка була бабусею хлопчика.
- Унаслідок ворожої атаки постраждало загалом 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років. Також травми отримав і 11-місячний хлопчик – брат загиблої дитини.
- Від дій окупантів постраждала знімальна група португальського телеканалу RTP. Вони мешкали у готелі поблизу будинку, який атакували російські військові. Сам журналісти не травмовані, а ось їхня машина – знищена.
- Постраждала від ракетного удару й кав'ярня, яка розташована поруч з місцем прильоту. Нині там вилетіли усі вікна, втім незламні харків'яни продовжують працювати. У пекарні-кондитерській безплатно пригощали рятувальників, які невпинно працюють і ліквідовують наслідки російської атаки.