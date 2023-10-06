Вибухи у місті пролунали близько о 06:45. Сигнал повітряної тривоги не встиг спрацювати, адже ракети летіли балістичною траєкторією.

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Що відбувалося у перші хвилини після удару

На місце атаки першими прибули патрульні поліцейські. Вони відразу почали допомагати постраждалим і розбирати завали. Хтось із людей на місці атаки почав закликати, аби всі, хто може, долучилися до гасіння пожежі.

Треба гасити. Там дитина у кімнаті завалена,

– говорить голос на відео.

Правоохоронці долучилися до рятувальників і разом почали розбирати завали будинку. Одні патрульні носили те, що залишилося від даху, інші – підіймали частини стін й розчищали каміння, аби врятувати людей.

Перші хвилини після удару: дивіться відео

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