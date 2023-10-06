Відомо, що від обстрілу центру Харкова постраждала знімальна група португальського телеканалу RTP. На щастя, самі журналісти не зазнали поранень. Водночас їхня автівка знищена.
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Привалило віконною рамою
Деталями поділився український продюсер португальської знімальної групи Андрій Коваленко. Він – виконавчий директор Академії української преси. Остання постійно допомагає міжнародним медіа виконувати свою роботу в Україні.
Привалило рамою віконною, але я цілий. Всі ми цілі, але думав, що вже все…
– пригадує він.
Журналісти RTP запланували відрядження на Донеччину на передову. Дорогою з Києва вони зупинилися у Харкові. 6 жовтня мали виїхати до села Гроза, де російські військові 5 жовтня забрали життя 52 мешканців.
Ракета прилетіла майже в готель,
– додав Андрій Коваленко.
Під ракетну атаку потрапили журналісти з португальського каналу / Фото Spilka News
Під ракетну атаку потрапили журналісти з португальського каналу / Фото Spilka News
Слід розуміти, що цей готель популярний серед журналістів, представників різноманітних міжнародних організацій, які до Харкова приїжджають у відрядження.
У Національній спілці журналістів України зауважили, що атаки ракетами готелів і закладів харчування, які використовують журналісти під час відряджень (готель у Харкові та Запоріжжі, піцерія у Краматорську) – свідома тактика окупантів. Вона спрямована на те, щоб залякувати журналістів і представників цивільного сектору.
Що відомо про атаку Харкова
- Почнімо з того, що вибухи у Харкові пролунали о 06:45. Причому повітряну тривогу оголосили о 06:48.
- Невдовзі стало відомо, що ворог вдарив по Харкову двома ракетами "Іскандер". Окупанти били по цивільній інфраструктурі.
- Відомо, що внаслідок атаки загинув 10-річний хлопчик. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів.
- Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що внаслідок атаки постраждали 25 людей. Рятувальна операція триває.