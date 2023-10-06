Відомо, що від обстрілу центру Харкова постраждала знімальна група португальського телеканалу RTP. На щастя, самі журналісти не зазнали поранень. Водночас їхня автівка знищена.

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Привалило віконною рамою

Деталями поділився український продюсер португальської знімальної групи Андрій Коваленко. Він – виконавчий директор Академії української преси. Остання постійно допомагає міжнародним медіа виконувати свою роботу в Україні.

Привалило рамою віконною, але я цілий. Всі ми цілі, але думав, що вже все…

– пригадує він.

Журналісти RTP запланували відрядження на Донеччину на передову. Дорогою з Києва вони зупинилися у Харкові. 6 жовтня мали виїхати до села Гроза, де російські військові 5 жовтня забрали життя 52 мешканців.

Ракета прилетіла майже в готель,

– додав Андрій Коваленко.



Під ракетну атаку потрапили журналісти з португальського каналу / Фото Spilka News



Під ракетну атаку потрапили журналісти з португальського каналу / Фото Spilka News

Слід розуміти, що цей готель популярний серед журналістів, представників різноманітних міжнародних організацій, які до Харкова приїжджають у відрядження.

У Національній спілці журналістів України зауважили, що атаки ракетами готелів і закладів харчування, які використовують журналісти під час відряджень (готель у Харкові та Запоріжжі, піцерія у Краматорську) – свідома тактика окупантів. Вона спрямована на те, щоб залякувати журналістів і представників цивільного сектору.

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