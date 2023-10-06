Близько 7 ранку росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Ворог здійснив атаку виключно по цивільній інфраструктурі міста, є влучання у житловий будинок.

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Що відомо про кількість поранених

Місцева влада повідомила про влучання у кількох районах міста. Одразу після удару було відомо про 3 поранених, однак на місцях атаки було багато завалів, тож їхня кількість зростала у міру роботи спецслужб. Коли кількість поранених зросла до 9, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих – 11-місячне маля.

Однак згодом загальна кількість поранених знову зросла до кількох десятків. Приблизно о пів на дев'яту ранку речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що до медиків звернулися близько 20 людей.

До лікарів звернулися близько 20 осіб. Здебільшого люди мають осколкові пораненні від скла, забиття, невеликі рани від того, що на них падали каміння, цегла та скло,

– повідомив Чубенко.

О 08:45 Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів, що йому наразі відомо про 16 постраждалих. Однак він уточнив, що це не остаточна кількість поранених, адже розбір завалів ще триває.

Оновлена інформація. У прокуратурі повідомили, що станом на 09:30 відомо про 23 поранених та одного загиблого 10-річного хлопчика. Інформація постійно оновлюється.

Під завалами знайшли тіло дитини

Коли рятувальники взялися до ліквідації наслідків атаки, стало відомо, що під завалами житлового будинку може перебувати маленька дитина.

На жаль, згодом очільник мер Харкові Ігор Терехов повідомив страшну звістку – дитину знайшли мертвою. Виявилось, що це 10-річний брат пораненого 11-місячного хлопчика.

На жаль, є загиблий хлопчик 10 років. Дуже такий жахливий випадок. Це війна, але це житлові будинки, які обстрілює ворог,

– сказав він.

Очільник Харківської ОВА Синєгубов додав, що під час розбору завалів рятувальники знайшли ще одне тіло, однак ця людина загинула не внаслідок обстрілу, а ще до атаки. Водночас ще залишається ризик знайти інші тіла.

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