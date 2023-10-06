Близько 7 ранку росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Як зазначили у поліції, ворог бив "Іскандерами". Атакували окупанти цивільну інфраструктуру, внаслідок чого дитина опинилася під завалами.
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Дитину врятувати не вдалося
Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль, мертвою. Співчуття батькам і рідним,
– зазначив міський голова Ігор Терехов.
Власне, о 08:45 Ігор Терехов в ефірі телемарафону зазначив, що під завалами знайшли 10-річного хлопчика. Він додав, що наразі відомо про 16 постраждалих внаслідок атаки "Іскандерами" по Харкову. Рятувальники на місці влучання продовжують роботу, розбирають завали.
- Як ми зазначали, ракетний удар росіяни завдали близько 7 ранку. Невдовзі стало відомо про два прильоти: у Київському й Основ'янському районах міста.
- Спочатку повідомляли, що поранень зазнали троє людей. Також відомо було про пошкодження авто та будівель.
- Невдовзі поліція області зазначила, що окупанти вдарили ракетами типу "Іскандер". Тривають огляди місць прильотів.
- Згодом Синєгубов зазначив, що до медиків екстреної допомоги звернулися 9 цивільних. Відомо, що серед постраждалих – 11-місячне немовля.
- Вже ближче до 9 ранку стало відомо, що поранень зазнали 16 людей.