Близько 7 ранку росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Як зазначили у поліції, ворог бив "Іскандерами". Атакували окупанти цивільну інфраструктуру, внаслідок чого дитина опинилася під завалами.

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Дитину врятувати не вдалося

Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль, мертвою. Співчуття батькам і рідним,

– зазначив міський голова Ігор Терехов.

Власне, о 08:45 Ігор Терехов в ефірі телемарафону зазначив, що під завалами знайшли 10-річного хлопчика. Він додав, що наразі відомо про 16 постраждалих внаслідок атаки "Іскандерами" по Харкову. Рятувальники на місці влучання продовжують роботу, розбирають завали.