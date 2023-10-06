Около 7 утра россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Как отметили в полиции, враг бил "Искандерами". Атаковали оккупанты гражданскую инфраструктуру, в результате чего ребенок оказался под завалами.

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Ребенка спасти не удалось

Ребёнка под завалами жилого дома нашли. К сожалению, мертвого. Соболезнования родителям и родным,

– отметил городской голова Игорь Терехов.

Собственно, в 08:45 Игорь Терехов в эфире телемарафона отметил, что под завалами нашли 10-летнего мальчика. Он добавил, что известно о 16 пострадавших в результате атаки "Искандерами" по Харькову. Спасатели на месте попадания продолжают работу, разбирают завалы.