Около 7 утра россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Враг совершил атаку исключительно по гражданской инфраструктуре города, есть попадание в жилой дом.
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Что известно о количестве раненых
Местные власти сообщили о попадании в нескольких районах города. Сразу после удара было известно о 3 раненых, однако на местах атаки было много завалов, поэтому их количество росло по мере работы спецслужб. Когда количество раненых возросло до 9, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших – 11-месячный малыш.
Однако впоследствии общее количество раненых снова возросло до нескольких десятков. Приблизительно в половине девятого утра спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что к медикам обратились около 20 человек.
К врачам обратилось около 20 человек. В основном люди имеют осколочные ранения от стекла, ушиба, небольшие раны от того, что на них падали камни, кирпич и стекло,
– сообщил Чубенко.
В 08:45 Игорь Терехов в эфире национального телемарафона рассказал, что ему известно о 16 пострадавших. Однако он уточнил, что это не окончательно количество раненых, ведь разбор завалов еще продолжается.
Под завалами нашли тело ребенка
Когда спасатели приступили к ликвидации последствий атаки, стало известно, что под завалами жилого дома может находиться маленький ребенок.
К сожалению, впоследствии глава мэр Харькова Игорь Терехов сообщил страшное известие – ребенка нашли мертвым. Оказалось, что это 10-летний брат раненого 11-месячного мальчика.
К сожалению, есть погибший мальчик 10 лет. Очень такой ужасающий случай. Это война, но это жилые дома, которые обстреливают враг,
– сказал он.
Глава Харьковской ОВА Синегубов добавил, что во время разбора завалов спасатели обнаружили еще одно тело, однако этот человек погиб не в результате обстрела, а еще до атаки. В то же время остается риск найти другие тела.
Враг ударил по гражданским ракетам "Искандер"
- Дмитрий Чубенко уточнил, что согласно характерам обстрелов, похоже, удар по городу нанесли с помощью крылатой или баллистической ракет. Пока информация еще уточняется.
- Игорь Терехов сообщил, что враг нанес по городу удар ракетами "Искандер" – воздушная тревога прозвучала параллельно со взрывами, поскольку расстояние от места запуска было очень мало и времени для обнаружения цели очень мало.
- Полиция Харьковской области зафиксировала два прилета вражеских ракет. Правоохранители тоже сказали, что по предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, россияне ударили по мирному Харькову ракетами типа "Искандер".
- Между тем, прокуратура уже начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны – статья 438 УК Украины.