Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про стан поранених внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову.
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Багатьох людей госпіталізували до лікарні
Загалом поранень через вранішній обстріл Харкова зазнали 30 людей, з них 20 чоловіків і 9 жінок у віці від 18 до 85 років. Також серед постраждалих – 11-місячний малюк.
Більшість поранених, зокрема немовля, перебувають у середньому стані. Переважно у людей – вибухові травми, осколкові поранення рук, ніг і обличчя, а також гематоми. У двох постраждалих гостра реакція на стрес.
Також є кілька "легких" пацієнтів, яким надали допомогу на місці.
Окупанти забрали життя бабусі та її онука
В ОВА також повідомили, що внаслідок ракетного удару по центральній частині міста Харків загинули 2 людей: 10-річний хлопчик, який є братом пораненого 11-місячного малюка, і жінка 67-річна жінка – його бабуся.
Головне про атаку на Харків 6 жовтня
- Близько 7 ранку Росія завдала терористичного удару по цивільній інфраструктурі Харкова.
- Поліція Харківської області зафіксувала, що було 2 прильоти. Згідно з попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, окупанти завдали удару ракетами типу "Іскандер".
- Наразі правоохоронці збирають всі докази терористичної атаки. Прокуратура почала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни – стаття 438 КК України.