Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о состоянии раненых в результате утреннего удара оккупантов по Харькову.

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Многих людей госпитализировали в больницу

В общей сложности ранения из-за утреннего обстрела Харькова получили 30 человек, из них 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет. Также среди пострадавших – 11-месячный малыш.

Большинство раненых, в том числе младенец, находятся в среднем состоянии. Преимущественно у людей взрывные травмы, осколочные ранения рук, ног и лица, а также гематомы. У двух пострадавших острая реакция на стресс.

Также есть несколько "легких" пациентов, которым оказали помощь на месте.

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В ОВА также сообщили, что в результате ракетного удара по центральной части города Харьков погибли 2 человека: 10-летний мальчик, являющийся братом раненого 11-месячного малыша, и женщина 67-летняя женщина – его бабушка.

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